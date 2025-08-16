Het wil maar niet lopen voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De Britse topcoureur kent een ontzettend moeizaam seizoen. Nu heeft zijn teambaas een opvallende bekentenis over hem gedaan.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft toegegeven dat de Scuderia de uitdaging voor Hamilton bij zijn overstap naar het Italiaanse team begin dit seizoen heeft onderschat.

De zevenvoudig wereldkampioen verliet Mercedes na twaalf jaar om zijn droom te verwezenlijken: racen voor Ferrari. Hamilton hoopte met deze overstap zijn oude vorm, die hem zoveel succes bracht in het verleden, terug te vinden.

Onderschatting

Tot nu toe is dat niet gelukt. Vanaf het begin van het seizoen waren er al geruchten over de moeizame aanpassing van Hamilton aan zijn nieuwe team. Nu erkent Vasseur dat zowel hij als Hamilton de omvang van deze uitdaging hebben onderschat.

"Ik denk dat we de uitdaging voor Lewis aan het begin van het seizoen hebben onderschat", zo begon Vasseur. "Hij heeft bijna tien jaar bij McLaren en vervolgens twaalf jaar bij Mercedes gereden, dat is een lange tijd in een vrijwel identieke omgeving met Mercedes-motoren."

Cultuursverandering

Aanpassen was dan ook erg lastig voor de Britse coureur. "De cultuurverandering voor Lewis was enorm, met alle nieuwe mensen om hem heen, de software, de auto en alles eromheen. Misschien hebben we die uitdaging onderschat, zowel ik als Lewis."

Ondanks deze opmerkelijke woorden sloot Vasseur af met een positieve noot. "Ik ben heel erg tevreden, want in zijn laatste races begint hij zijn tempo terug te vinden."

Pijnlijk record

De eerste seizoenshelft van Hamilton bij Ferrari verliep allesbehalve goed. In de eerste 14 races van het seizoen wist de Brit geen enkele podiumplek te behalen in een zondagse race. De zevenvoudig wereldkampioen kan dan ook een pijnlijk record op zijn naam krijgen bij de aanstaande Grand Prix van Zandvoort.

In de geschiedenis van Ferrari is het namelijk vrij zeldzaam om geen podiumplek te halen. Hamilton maakt volgens StatsF1 op dit moment deel uit van een rijtje met veertig coureurs die daar namens de iconische renstal nooit in slaagden. Het grootste deel van dat gezelschap reed echter slechts één race. De huidige Haas-coureur Oliver Bearman is één van hen. Hij verving Carlos Sainz vorig jaar in Saoedi-Arabië.

Er is na de GP van Hongarije nog maar één coureur over die meer races dan Hamilton voor Ferrari reed en geen enkele podiumplek pakte. Dat was Louis Rosier, die tussen 1952 en 1954 uitkwam voor Ferrari. Hij verscheen vijftien keer aan de start voor de renstal, met als beste resultaat een zevende plaats tijdens een Grand Prix op Zandvoort.