Voorafgaand aan het F1-weekend heeft de FIA het derde evaluatiegesprek met alle coureurs gehouden. Het stewardbeleid was daar een belangrijk onderwerp mede door de vele straffen van de afgelopen maanden.

Het ging daarmee vooral over de huidige strafmaat en het hanteren van de regels. Het ging daarin om de Driving Standards Guidelines, de regels die in 2022 in het leven werden geroepen als reactie op een wens vanuit de coureurs. In die reglementen staan regels over wat wel en niet toegestaan is bij het inhalen en verdedigen van die inhaalacties. Deze standaarden worden in het echt gebruikt als richtlijnen door de stewards en dus niet als vaste regels, waardoor straffen soms kunnen afwijken van de standaarden.

Meerdere incidenten werden door de coureurs aangehaald als voorbeeld voor het verschil tussen de straffen en de standaarden. Daaronder zat ook het incident tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in Mexico-stad. De Nederlander kon toen de Monegask inhalen, maar door het stilvallen van de wagen van Carlos Sainz kwam er een safety car en werd die strijd in de kiem gesmoord.

Wat willen de coureurs

Voor de coureurs waren een aantal zaken belangrijk om te veranderen na de evaluatie. Zo moet er meer respect zijn voor de gele vlaggen en moet er ook onderzoek worden gedaan naar concepten om de veiligheid te vergroten. Beslissingen van stewards zouden bijvoorbeeld uitgesteld moeten worden tot na de race. Ook willen de coureurs dat er altijd iemand bij de beslissingen betrokken is, die zelf ook races heeft gedraaid. Ook moet er meer helderheid komen over blauwe vlaggen en de gevolgen daarvan.

Geen directe wijzigingen

Met nog twee GP's te gaan worden er in 2025 in ieder geval geen wijzigingen meer doorgevoerd. De FIA neemt de punten die zijn aangedragen door de coureurs mee naar het volgende F1-seizoen. Het is niet bekend of er dan wel directe veranderingen plaats zullen vinden. In de komende wedstrijden zal ook bepaald worden wie de F1-kampioen van dit seizoen wordt. Max Verstappen, Oscar Piastri of Lando Norris.

