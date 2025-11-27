Max Verstappen beleefde een geweldig weekend in Las Vegas en dus doet hij voorafgaand aan de race in Qatar weer helemaal mee om de wereldtitel. Toch beklaagde de Nederlander zich vorige week in de Amerikaanse gokstad en dat had alles te maken over de fysieke impact die de huidige Formule 1-auto's op zijn lichaam hebben. Autosportbond FIA voelde zich in Qatar zelfs geroepen om daar op te reageren.

De reglementen in de Formule 1 gaan vanaf volgend seizoen weer op de schop en dat betekent dat de coureurs nog maar twee races in de huidige generatie auto's hoeven af te werken. George Russell en Fernando Alonso lieten vorige week in Las Vegas weten dat ze de voertuigen niet gaan missen en Verstappen sloot zich daar bij aan.

De viervoudig F1-kampioen beklaagde zich nog niet eens over de technische kanten, maar vond vooral de fysieke impact vervelend. "Het is al die jaren absoluut niet comfortabel geweest. Mijn hele rug valt uit elkaar en mijn voeten doen altijd pijn," zei Verstappen.

"Fysiek is het niet optimaal geweest. Scans zien er niet goed uit. Aan de andere kant, als je naar motorcross kijkt, hebben we niets te klagen. Maar als je weet wat het was of wat het zou kunnen worden, ga ik liever voor wat we in 2015 en 2016 hadden."

Verbetering in 2026

In Qatar werd autosportbond FIA gevraagd om een reactie op de opmerkingen van Verstappen. "Ik denk dat het belangrijkste probleem is dat de auto's erg laag en erg stijf rijden", reageerde directielid Nikolas Tombazis van de FIA tegen Motorsport.com. "Dat was niet voorzien bij de generatie van deze huidige auto's.".

Tombazis denkt dat de coureurs het volgend jaar beter krijgen, maar kan niet beloven dat alles dan opgelost is. "De aerodynamica voor volgend jaar bevoordeelt auto's met een lage rijhoogte nog steeds meer dan hogere auto's, maar niet in dezelfde mate. De auto's zullen over het algemeen wat zachter rijden om mechanische grip te hebben.

Zinderende titelstrijd

Verstappen zal dus nog twee weekenden in de weer moeten met de fysiek zware auto. In Qatar hoopt hij het gat met WK-leider Lando Norris nog verder te verkleinen. Door de diskwalificatie van de Brit in Las Vegas staat Verstappen nog 24 punten achter. De Nederlander heeft nu evenveel punten als Piastri.

Doordat er in Qatar dit weekend ook nog een sprintrace gehouden wordt, zijn er inclusief de afsluiter in Abu Dhabi nog maximaal 58 punten te verdienen. Norris zou in theorie zondag al wereldkampioen kunnen worden, maar het is ook mogelijk dat Verstappen en/of Piastri hem in Qatar voorbij steken.

