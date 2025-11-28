Formule 1-coureur Max Verstappen werd dit seizoen gestraft na een veelbesproken incident met George Russell. De Nederlander doet nu een boekje open over de actie en geeft toe dat hij handelde uit emotie. "Maar je moet ook begrijpen hoe ik op dat punt ben gekomen."

Verstappen steekt hand in eigen boezem. "Ik heb spijt van hoe ik het toen heb aangepakt", zegt hij in gesprek met F1.com. De viervoudig wereldkampioen legt vervolgens uit dat hij gefrustreerd raakte tijdens de Grand Prix van Spanje dit jaar.

De Red Bull-coureur moest tijdens de race zijn positie terug te geven aan Russell, nadat hij wijd was gegaan in de slotfase van de GP. Hij volgde de instructie van zijn team met tegenzin aan. Maar daar bleef het niet bij. Even later reed hij plots tegen de Mercedes van Russell aan. Het leek een bewuste actie van Verstappen.

Hij kreeg een tijdstraf van tien seconde en zakte daardoor van de vijfde naar de tiende plaats in de einduitslag. Daarnaast liep hij risico op een schorsing, vanwege zijn verzamelde strafpunten. Hij kwam namelijk op een totaal van elf strafpunten, bij twaalf volgt een pittige consequentie: één race schorsing. Inmiddels zijn er alweer punten op zijn superlicentie verlopen.

Boos

Verstappen geeft toe dat hij het anders had moeten aanpakken. "Maar je moet ook begrijpen hoe ik op dat punt ben gekomen", aldus de Nederlander. "We hebben veel dingen verkeerd gedaan met bepaalde beslissingen voordat ik überhaupt boos werd. Dat komt ook omdat ik heel veel geef om wat ik doe."

Zijn passie zat hem daar dus in de weg. "Ik had ook makkelijk kunnen zeggen: 'whatever, de race is toch al voorbij'. Maar zo ben ik niet." Uiteindelijk wil hij leren van zijn fout. "Dat is een moment waar je op terugkijkt en zegt: dat was niet oké."

Titelstrijd

Verstappen gelooft niet dat het incident directe invloed heeft gehad op de titelstrijd. "Als ik aan het einde van het seizoen naast de titel heb gegrepen, dan is het geen moment waarvan ik zal zeggen 'dat is het moment dat ik het heb verloren'", zegt hij. "We hebben het verloren vanwege onze algemene prestaties, we zitten er nu ook nog steeds bij vanwege onze prestaties."

Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldkampioenschap op rij. Door de diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in Las Vegas staat Verstappen nog 24 punten achter op de Britse koploper. De Nederlander heeft nu evenveel punten als Piastri.

Reageer en praat mee!