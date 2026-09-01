Formule 1-coureur Kimi Antonelli moet zondag achteraan start tijdens de Grand Prix op Monza. De Mercedes-coureur baalt enorm van dat besluit. "In onze sport wordt sentiment niet beloond.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft dinsdag bevestigd dat bij de auto van de Antonelli een motorwissel plaatsvindt. Dat heeft vervelende gevolgen voor de 20-jarige Italiaan. Hij zal achteraan starten bij zijn thuisrace.

"Kimi krijgt een gridstraf vanwege het vervangen van zijn motor. Hij zal achteraan op de grid starten", liet Wolff weten in een persbericht van de renstal. "Het is teleurstellend voor hem en voor de fans die hem graag vooraan zien strijden in zijn thuisrace, maar in onze sport wordt sentiment niet beloond."

'Dan betaal je de prijs'

"Wanneer je beslissingen neemt die je kansen in het kampioenschap vergroten, betaal je soms de prijs op de korte termijn." Toch schat Wolff de kansen van Antonelli goed in. "Zoveel mogelijk plaatsen terugwinnen en zoveel mogelijk punten pakken." De Italiaan liet na het raceweekend in Zandvoort al weten dat Monza een goed circuit is om achteraan te starten, omdat inhalen er relatief goed mogelijk is.

"Daarnaast komt George Russell na Zandvoort met een goed gevoel naar Monza", vervolgt Wolff over de teamgenoot van de WK-leider. "Hij zal er alles aan doen om zich vanaf het begin van het weekend in de strijd te mengen." Bij de GP van Nederland werden Antonelli en Russell tweede en derde achter Lando Norris.

Kampioenschap

Antonelli voert nog steeds het WK-klassement aan met 59 punten voorsprong op zijn teamgenoot en Lewis Hamilton. Max Verstappen staat zesde en heeft al 130 punten achterstand op de WK-leider.