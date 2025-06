Formule 1-coureur Kimi Antonelli is bezig aan een sterk debuutseizoen bij Mercedes. De 18-jarige Italiaan is daarnaast ook nog altijd middelbare scholier. Tussen de Grand Prix-races door doet hij belangrijke examens.

Antonelli is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hij nam het zitje over van Lewis Hamilton, die naar Ferrari vertrok. Hij racet niet onverdienstelijk. Vorige week behaalde hij op de Grand Prix van Canada zijn eerste podiumplaats (derde).

Eindexamens

Tegelijkertijd rondde Antonelli een belangrijk examen af op zijn middelbare school. Zijn docent Alessandra Regina is meer dan trots. "Hoewel Kimi Antonelli altijd veel sportieve verplichtingen had, verloor hij school nooit uit het oog - en ook niet om zijn eindexamens te halen", vertelde ze aan persbureau ANSA.

De jonge coureur krijgt daarin geen extra voordeel ten opzichte van zijn klasgenoten. Hij gaat naar school op een technisch instituut in Bologna. "We zijn erg blij en trots dat Kimi samen met zijn klasgenoten eindexamen doet", vervolgt ze. "Hij is een heel bescheiden jongen en zijn klasgenoten steunen hem."

Belletje naar docent

Antonelli is voor zijn werk als F1-coureur bijna altijd onderweg en studeert tijdens zijn reizen voor zijn toetsen. Hij heeft goed contact met zijn docenten. "Wanneer hij onderweg was voor een Grand Prix, belde of stuurde hij mij een berichtje om vragen te stellen. Of hij kwam rechtstreeks van het vliegveld naar de les om uitleg te krijgen en daarna de toetsen te maken."

Grand Prix van Oostenrijk

Het Formule 1-circus is dit weekend vrij, maar komt volgende week wel weer in actie. Dan wordt de Grand Prix van Oostenrijk gereden op de Red Bull Ring. Max Verstappen heeft de taak om de achterstand met de McLarens verder te verkleinen. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Verstappen won de GP van Oostenrijk in 2018, 2019, 2021 en 2023. Vorig jaar won Russell.