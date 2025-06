Het zijn mooie tijden voor Kelly Piquet en Max Verstappen. Het stel werd anderhalve maand geleden trotse ouders van hun eerste kindje samen: Lily. Ondertussen is Piquet ook bezig met andere zaken en zijn fans verbaasd over haar uiterlijk

Als kersverse moeder gaat er natuurlijk veel aandacht uit naar Lily. Ze deelde via onder meer Instagram al de nodige beelden van haar én Penelope, het kindje dat ze samen met haar eerder partner Daniil Kvyat kreeg.

Donderdagavond plaatste ze echter iets totaal anders. Op het sociale medium deelde ze foto's van haar terwijl ze met een koptelefoon rondloopt. Niet zozeer dat, maar vooral het uiterlijk van Piquet viel haar volgers op.

"Je bent één maand geleden bevallen en je ziet er absoluut prachtig uit. Hoe kun je zo mooi zijn?", vraagt iemand zich hardop af. Andere scherpe volgers merken op dat Max Verstappen wel heel snel was met het liken van het bericht.

Kelly Piquet deelt intieme beelden en looft geliefde Max Verstappen op bijzondere dag: 'Beste waar ik op kon hopen' Kelly Piquet heeft een aantal liefdevolle foto's gedeeld op haar Instagram. Daarbij is ze lovend voor haar vriend Max Verstappen en haar vader Nelson Piquet, die ze allebei een fijne vaderdag wenst.

Emoties bij Kelly Piquet

De voorbije dagen kampte Piquet met de nodige emoties. Op vaderdag deelde ze foto's van het gezin, waarop Verstappen, Penelope en Lily te zien waren. Een plaatste ze een serie foto's met haar en Penelope. De 5-jarige dochter werd in een balletpakje gehesen en straalde van oor tot oor.

Ex-topcoureur doet keiharde beschuldiging aan het adres van Max Verstappen-concurrent: 'Daarom deed hij dat' Er was na de Grand Prix een hoop te doen om het moment tussen George Russell en Max Verstappen. Zo was Red Bull van mening dat de Brit opzettelijk voor een onveilige situatie zorgde toen hij achter de safety car reed. Hij stapte plots op de rem, waardoor Verstappen langszij reed. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat Russel deze actie met opzet deed.

Privé zijn het dus geweldige tijden voor Verstappen en Piquet, maar sportief gezien valt er het nodige te verbeteren aan het seizoen. De Red Bull van Verstappen is geregeld niet goed genoeg. Afgelopen zondag boekte hij echter een prettig resultaat. Toen eindigde Verstappen als tweede tijdens de Grand Prix van Canada. Daardoor liep hij in op concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris.

Familie Max Verstappen bereidt zich voor op huwelijk: 'Bruidsjurken passen' Een mooie dag voor de familie van Forumle 1-coureur Max Verstappen. Zijn moeder en zus gingen namelijk op pad voor een bijzondere zoektocht. Binnenkort vindt er een huwelijk plaats in de familie en daar hoort natuurlijk een jurk bij.

Max Verstappen in achtervolging

De twee coureurs van McLaren hebben echter nog een voorsprong in de WK-stand. De volgende race is in Oostenrijk op zondag 29 juni. Verstappen heeft op dit moment 155 punten. De achterstand op Norris (176) en Piastri (198) is fors, maar wel te overzien. Het seizoen is immers nog niet eens halverwege.