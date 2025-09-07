De GP van Italië op het circuit van Monza was nog niet begonnen of het eerste drama viel al te noteren. In de formatieronde kreeg Nico Hülkenberg een verrassende en harde boodschap over de boordradio. De Duitser van Stake Sauber geloofde zijn oren niet.

Terwijl de twintig coureurs hun plek zochten voor de start, kreeg Hülkenberg te horen dat hij niet eens mocht starten aan de laatste race op Europese bodem. De felgroene auto stuurde vlak voor het oprijden van de finishstraat de pits in. "Kom naar binnen om de auto te stoppen", was de boodschap van Stake Sauber aan de coureur die een paar races geleden nog zijn allereerste podiumplaats won in zijn carrière. Hülkenberg kon zijn oren niet geloven. "Serieus?! Dit menen jullie niet...", stak hij zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Nico's car has been retired in Monza; he will not race today. #ItalianGP🇮🇹 — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) September 7, 2025

Chaotische start, geen uitvallers

Hülkenberg werd daarmee de eerste uitvaller van de GP van Italië, terwijl de race nog niet eens begonnen was. Hij haalde de start dus niet eens. Zo stonden er maar zeventien coureurs op de startgrid. Isack Hadjar en Pierre Gasly moesten vanuit de pitstraat beginnen na het overtreden van Parc Fermé-regels van de FIA. Daardoor was het iets rustiger in het gedrang naar bocht 1. De iconische chicanen zorgen meestal voor crashes en safety cars, maar veel gedoe bleef uit. Mede omdat Max Verstappen zich van zijn sportiefste kant toonde na een incident met Lando Norris vooraan.

Straf voor Esteban Ocon

Straffen werden er wel uitgedeeld voor het veroorzaken van bijna-crashes. Esteban Ocon van Haas was als eerste de pineut. Hij dwong een Aston Martin van de baan en kreeg vijf seconden aan zijn broek, die hij in moet lossen bij de eerste pitstop bij het team. Liam Lawson was tijdens de race de eerste coureur die een pitstop deed. Hij begon op de zachtste band en ging al vroeg naar binnen om te wisselen naar de hardste band. De Racing Bulls-coureur, ex-teamgenoot van Verstappen, hoopt wellicht te profiteren.

Fernando Alonso nieuwe uitvaller

Fernando Alonso werd halverwege de race de tweede uitvaller. Zijn ophanging begaf het er ineens mee, waardoor het einde verhaal was voor de Spaanse tweevoudig wereldkampioen. Hij haalde op eigen kracht de pitstraat om zijn uitvalbeurt niet van invloed te laten zijn op de rest van de race. Hij zat op dat moment wel 'in de punten'.