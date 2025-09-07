Max Verstappen heeft zich, op advies van zijn team, van zijn sportiefste kant laten zien tijdens de eerste twee rondes van de GP van Italië op circuit Monza. De Nederlander van Red Bull Racing overleefde vanaf pole position de chaotische start, maar deed dat op het randje van wettelijkheid. De FIA dreigde met een onderzoek.

Lando Norris van McLaren startte naast Verstappen op P2 fantastisch aan de race. Toen de lampen uitgingen en de auto's los mochten, zat de Engelsman al naast Verstappen en richting bocht 1 zat hij ervoor. Verstappen dwong hem echter op het gras en sneed vervolgens in de iconische chicanen de bochten af om zijn leidende positie te houden. Norris kwam meteen over de boordradio om zijn beklag te doen en kreeg al snel gehoor.

FIA stelde meteen onderzoek in

De FIA meldde dat het incident onderzocht zou gaan worden, waar regelmatig straffen op volgen. Maar Verstappen luisterde naar zijn team, die over de boordradio voorstelde om zijn leidende positie terug te geven aan Norris. De jonge Brit van McLaren lag namelijk al voor Verstappen bij het incident en 'verdiende' dus eerlijk zijn inhaalactie en P1. Verstappen luisterde, ondanks dat hij zelf vond dat Norris 'zijn remmen losliet' om hem zo buiten de baan te dwingen.

Verstappen voorkomt straf

Meteen nadat Verstappen P1 afstond aan Norris en hij achter zijn WK-concurrent plaatsnam, trok de FIA het onderzoek in en voorkwam Verstappen dus mogelijk een straf. De twee vochten vervolgens weer eerlijk op het asfalt om de leidende positie in de GP van Italië. WK-leider Oscar Piastri was zo druk met Ferrari-hoop Charles Leclerc achter zich te houden, dat hij de eerste twee coureurs moest laten lopen. Op het asfalt nam Verstappen een paar rondes na de chaotische start revanche door Norris via de buitenkant in te halen in bocht 1.

WK-stand

Verstappen staat in de WK-stand ver achter op de kemphanen van McLaren, maar wil zijn derde positie graag behouden en wellicht in de rest van het seizoen nog een aanval doen op de leiding. Norris staat 70 punten boven hem en leider Piastri is 104 punten ver weg. De Red Bull oogt eindelijk weer competitief, dus is er wellicht wat mogelijk als de coureurs na Italië en Azerbeidzjan later deze maand Europa voor dit seizoen achter zich laten.