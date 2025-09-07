De mooie voortekenen op Zandvoort hebben voor Max Verstappen voor een schitterend vervolg gezorgd tijdens de Formule 1-race op circuit Monza in Noord-Italië. De Nederlander reed fenomenaal na zijn pole position en overleefde een chaotische start. Bij McLaren ging er in de slotfase nog een hoop mis tijdens de galavoorstelling van Verstappen.

Lando Norris zat er bij de start meteen naast bij Verstappen, maar werd door de Nederlander op het gras gedwongen. Bij terugkomst op de baan werd Verstappen op zijn beurt buiten de baan gedwongen, maar sneed hij daarbij de baan af. Hij behield daarmee P1, maar deed dat volgens zijn team én Norris illegaal. Terwijl de FIA dreigde met een onderzoek en er een straf boven zijn hoofd hing, gaf hij P1 weer terug aan Norris en voorkwam hij gedoe. Op de baan nam hij een aantal rondes later revanche door Norris 'legaal' in te halen.

Onbedreigd naar zege

Verstappen nam als herboren leider vervolgens afstand van Norris en Piastri en trapte de Red Bull op z'n staart. Het team waarschuwde hem echter wel, vooral omdat er op het Italiaanse circuit zomaar wat kon gebeuren. Topsnelheid is de sleutel op Monza en dus zit een ongeluk in een klein hoekje. Verstappen durfde het aan om als eerste van de top zijn pitstop te doen. Red Bull was weer razendsnel en dus kwam hij op P3 terug op de baan. Norris en Piastri gingen pas heel laat naar binnen, in de hoop op een safety car. Maar die kwam er niet.

Rare acties McLaren

Zo reed Verstappen onbedreigd naar zijn derde zege van het seizoen, na Japan en Imola (ook Italië). De achterstand in de WK-stand is nog altijd fors op Norris en Piastri, maar de zege biedt wel weer perspectief. Na zestien races is er ineens weer een competitieve Red Bull op de baan die het McLaren lastig kan maken. Het Britse team maakte op Monza rare fouten in de slotfase. Eerst mislukte de pitstop van Norris volledig, waardoor Piastri er gratis voorbij kon. De Australiër kreeg vervolgens teamorders om Norris weer voorbij te laten. Ze mochten vervolgens racen om P2 achter Verstappen, maar met zo weinig rondes nog te gaan veranderde er op het podium niets meer. Viaplay-commentator noemde het terecht 'een galavoorstelling' van de Nederlander.

Uitvallers

Nico Hülkenberg deed niet eens mee aan de GP van Italië. De Duitser van Stake Sauber kreeg in de opwarmronde een harde boodschap van zijn team. Fernando Alonso viel halverwege de race plotseling uit met een probleem aan zijn auto. "Ongelofelijk dat dit gebeurt", zei hij over de boordradio.