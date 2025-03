Formule 1-coureur Oscar Piastri volgt voorbeeld teamgenoot Lando Norris: 'Nog veel successen voor hem in het verschiet'

Oscar Piastri heeft net als zijn teamgenoot Lando Norris zijn contract verlengd. Hij is nu 'meerdere jaren' verbonden aan Formule 1-team McLaren. "We hebben alles wat we nodig hebben om onszelf te verbeteren."

De 23-jarige coureur rijdt sinds 2023 voor de renstal en lag nog tot eind volgend jaar vast bij de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Maar de Australiër heeft zijn overeenkomst verlengd.

Lange termijn

Eerder tekenden teamgenoot Lando Norris en directeur Zak Brown al meerjarige contractverlengingen. "Samen met Lando hebben we voor de lange termijn alles wat we nodig hebben om onszelf te blijven verbeteren. Ik kijk ernaar uit om Oscar te zien blijven groeien en ontwikkelen als coureur. Ik weet dat er nog veel successen voor hem in het verschiet liggen", reageerde teambaas Andrea Stella op de website van McLaren.

Piastri is zelf ook erg blij. "Het is een geweldig gevoel dat ik onderdeel ben van de langetermijnvisie van McLaren. Het team gelooft in me. De laatste twee jaar hebben we McLaren samen teruggebracht naar de top van het Formule 1-veld", wijst Piastri op de constructeurstitel van afgelopen seizoen.

De Australiër won afgelopen seizoen ook zijn eerste Grand Prix. Hij was de snelste in Hongarije en werd later ook nog eerste tijdens de GP van Azerbeidzjan. Piastri eindigde op plek vier in het wereldkampioenschap.

Nieuw seizoen

Piastri was afgelopen seizoen ook de enige Formule 1-coureur die elke race uitreed. De Nederlander Max Verstappen van Red Bull Racing ziet het team van McLaren op dit moment als de grote favoriet voor de wereldtitel. Zondag is de eerste race van het F1-seizoen in Melbourne.