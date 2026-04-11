Ziggo Sport-presentatrice Shelly Sterk werkte jarenlang samen met haar man aan hun droompaleis. Inmiddels heeft het koppel hun huis in de verkoop gezet. Wat heet: Sterk wil graag een half miljoen winst maken.

Sterk loopt intussen al een tijdje mee in de mediawereld. De 34-jarige zette haar eerste stappen bij Powned en GeenStijl, waarna ze doorbrak bij RTL Boulevard. Sportliefhebbers zullen haar vooral kennen als het gezicht van het Race Café bij Ziggo Sport. Daar doet ze samen met Chris Zegers de presentatie. Zij namen begin het stokje over van Rob Kamphues, die overstapte naar het rivaliserende Viaplay.

Shelly Sterk zet herenhuis te koop

Ondertussen is Sterk druk op de huizenmarkt. Samen met haar man Mark Ebing zette ze hun gezamenlijke herenhuis in de Haagse wijk Duinoord te koop. Dat meldt Bekende Buren. Het koppel tikte het onderkomen op de kop voor 650.000 euro en lieten er een hypotheek van 1 miljoen euro op vestigen.

Sterk en Ebing maakten van het voormalige kantoorpand hun droompaleis. Ze renoveerden het van top tot teen. Ook werd het herenhuis een stuk duurzamer. De woning is voorzien van moderne elementen met klassieke details. Ook is er een tuin waar in de zomer heerlijk kan worden genoten van een lekker zonnetje.

Ondanks alle luxe willen Sterk en haar man er nu vanaf. Het herenhuis is voor 1,6 miljoen euro te koop gezet. Wordt het tegen die prijs verkocht, dan maakt het koppel zo'n 600.000 euro winst. De twee bezitten ook nog een enorme villa in Spanje, die ze ook gerenoveerd hebben.

Gezinsleven

Shelly Sterk trouwde in 2018 met haar huidige man. Een jaar later werd hun eerste zoontje Jake geboren. In 2024 volgde nog een zoon: Jess. Sterk is naast liefhebber van Formule 1 ook gepassioneerd voor golf.