Een opmerkelijk begin van de Formule 1-race in Canada. Tijdens de Grand Prix in het Noord-Amerikaanse land stonden alle auto's klaar voor de start, maar ging het door een merkwaardig incident mis.

Alle auto's stonden na de formatieronde keurig klaar om, zoals altijd, de race in gang te schieten. Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen, maar dat bleek niet het geval. Eén van de auto's slaagde er namelijk niet in om te vertrekken en daardoor werd de start afgebroken.

Het ging Arvid Lindblad van Racing Bulls. Hij kreeg zijn wagen simpelweg niet in gang en daardoor werd de straf afgebroken. Daardoor moest er nog een formatierondje worden afgelegd. De auto van Lindblad werd vervolgens door de marshalls naar achter geduwd en naar de pitsstraat gebracht. Omdat het langer duurde dan gedacht, vond er nóg een opwarmronde plaats.

Dat had ook gevolgen voor de race zelf. Er werden namelijk geen 70 rondes meer gereden, maar 68. Uiteindelijk kon er 'gewoon' gestart worden en bleek Lando Norris het meest wakker. Hij sprong van de tweede startrij meteen naar de leiding in de wedstrijd. Lindblad zelf kon overigens ook niet meer meedoen aan die 68 rondes vanwege de problemen met zijn bolide.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover