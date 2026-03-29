Veel fans hebben moeite om écht te kunnen genieten van het Formule 1-seizoen, maar Kimi Antonelli is toch een van de lichtpuntjes van het jaar tot nog toe. Tim Coronel zag de tiener van Mercedes winnen in Japan en was complimenteus.

De jonge Italiaan is het jaar sterk begonnen. Eerder deze maand werd hij de jongste coureur ooit op pole position, nu is hij de jongste leider van de WK-stand ooit. Hij won in China en was dit weekend ook de sterkste in Japan. Tel daar een tweede plaats tijdens het openingsweekend in Melbourne bij op en je kan niet anders dan concluderen dat de tiener geweldig begonnen is.

Tim Coronel is in gesprek met Sportnieuws.nl dan ook vol lof over Antonelli, die als winnaar zondag ook Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) op het podium zag eindigen. "Wel leuk voor het jochie", vindt onze landgenoot. "Hij vecht ervoor, hij komt pas net (kijken, red.)." Al plaatst hij ook meteen een kanttekening.

Kritiek op Formule 1

Coronel is namelijk enorm kritisch op de vernieuwingen in de sport, die voor onder meer Max Verstappen (achtste in Japan) en zijn Red Bull nadelig uitpakken. "Als je net komt en al zó wint, dat is ook niet oké. Ervaring en dat soort dingen moeten ook tellen. Hij kan heel goed zijn, maar hij is niet zo goed als Max."

Antonelli fier aan kop in WK-stand

Hoe dan ook: Antonelli gaat fier aan de leiding in de WK-stand en troefde in Japan zijn Mercedes-ploegmaat Russell af. Wat maakt de Italiaan op dit moment beter dan de Brit? "Hij is lekker agressief en lekker onbevangen. Dus dat doet hij goed. Dat zie je ook: deze auto's houden er van als er geen auto's voor je tijden. Hij heeft ook de auto om makkelijk in te halen. Tijdens de start stond hij zijn mannetje."

Coronel stoort zich

Dat was een van de weinige zaken waar Coronel nog ietwat plezier uit haalde tijdens de GP van Japan. Hij stoort zich mateloos aan de veranderingen in de sport, die voor hem een flink deel van de lol weg hebben gehaald. Daar sprak hij zich tegenover Sportnieuws.nl ook al fel over uit. "Het is geen racen meer. We hebben nog nooit zoveel uitvallers gezien, nog nooit zo'n slechte Formule 1-race en nog nooit zo'n slecht verhaal. Echt, ik vind het echt, écht drama."