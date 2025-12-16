Formule 1 strikt vervangende race voor GP van Zandvoort

De GP van Zandvoort staat komend jaar voor het laatst op de Formule 1-kalender. De Nederlandse race wordt per 2027 vervangen door een andere race, maakt de organisatie nu bekend. De GP van Portugal op het circuit van Portimao keert terug op de kalender.

In coronatijd werd het Zuid-Europese circuit gebruikt voor extra races om de kalender op te vullen. De ene na de andere GP werd namelijk afgelast vanwege de gevaren en onzekerheid rondom het virus. Lewis Hamilton won toen in 2020 en 2021 beide races op het circuit.

Gewilde testlocatie

Het Autódromo Internacional do Algarve bestaat sinds 2008 en werd voor corona nooit opgenomen op de kalender. In 2027 en 2028 zal het dus de dan verdwenen GP van Nederland op Circuit Zandvoort vervangen. Diverse teams gebruikten het circuit in de beginjaren voor tests, zoals McLaren, Honda en Ferrari.

Fataal incident

Op het circuit vond in 2022 een fataal incident plaats. Coureur Victor Steeman verongelukte tijdens een race in de Supersport 300-klasse. Er staat ook een bekend monument van een collega-coureur die zijn leven liet op de baan. Motorcoureur Craig Jones overleed bij een crash op het Engelse circuit Brands Hatch in het jaar dat circuit Portimao open ging. Een van de bochten in Portugal is ook vernoemd naar Craig Jones.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Circuit Estoril

Voor 2008 had Portugal met het circuit in Estoril wel een Formule 1-circuit. In 1996 werd er daar voor het laatst geracet. Ook waren er races in de koningsklasse in 1958 (Porto) en in Monsanto.