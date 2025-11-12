Lando Norris won de Grand Prix van Brazilië op overtuigende wijze. Dit mocht de coureur van McLaren naderhand vieren tijdens de podiumceremonie op het circuit. Een teamlid van een ander team maakte tijdens de festiviteiten een merkwaardig gebaar. Hierdoor moest zijn team naderhand diep door het stof. "De kwestie is intern afgehandeld."

Na het raceweekend in São Paulo staat Norris op poleposition om zich voor het eerst te kronen tot wereldkampioen. De 25-jarige Brit won zowel de sprintrace als de hoofdrace, waardoor hij zijn voorsprong in de stand om het WK ten opzichte van Oscar Piastri vergrootte tot 24 punten. Max Verstappen staat inmiddels 49 punten achter op de WK-leider.

Opmerkelijk incident tijdens podiumceremonie

Na iedere race krijgt de top drie zoals gebruikelijk de trofeeën tijdens de podiumceremonie. Tijdens deze gebeurtenis werd Norris afgelopen seizoen al meerdere malen uitgefloten door sommige fans. Een medewerker van een Formule-1 team maakte het afgelopen zondag nog bonter.

Op beelden is te zien dat een medewerker van Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing, zijn duim omlaag stak en meerdere malen op en neer schudde op het moment dat Norris zijn beker ontving. De man werd uiteindelijk gestopt door een collega, die hem op zijn gedrag wees.

'Dit staat niet in lijn met de waarden van het team'

Na het incident kwam er online veel commotie. Als gevolg daarvan kwam het team van Racing Bulls woensdag met een officieel statement op X. "Dit staat niet in lijn met onze waarden of de geest van VCARB", zo begint het bericht.

We’re aware of the video from the weekend’s podium. It doesn’t reflect our team’s values or the spirit of VCARB. The matter has been handled internally. We believe in celebrating great racing and showing respect to every driver, team, and fan both on and off the track. — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) November 12, 2025

Het zusterteam van Red Bull vervolgt met een duidelijke boodschap. "De kwestie is intern afgehandeld. Wij geloven in het vieren van fantastische races en het tonen van respect voor elke coureur, elk team en elke fan, zowel op als naast de baan'', zo schrijven ze.

Afsluitende tripleheader

Het Formule 1-seizoen zit in de beslissende fase. Volgende week wordt in Las Vegas de afsluitende tripleheader afgetrapt. Bij een teleustellend resultaat kan Verstappen in Sin City de mogelijkheid op zijn vijfde wereldtitel definitief in het water zien vallen. Na de race in de Verenigde Staten reist het Formule 1-circus nog naar Qatar en Abu Dhabi.