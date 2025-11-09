Max Verstappen is tegen zijn eigen verwachting in op het podium geëindigd tijdens de GP van Brazilië. De Nederlander toonde zich een inhaalkoning van jewelste. Hij moest vanuit de pitstraat beginnen en haalde maar liefst zestien coureurs in. De Red Bull-coureur maakte het tot de finish spannend welke podiumplek het zou worden. Lando Norris reed onbedreigd naar de zege.

Verstappen reed na 51 van de 71 rondes zelfs aan de leiding van de GP van Brazilië. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren in de slotfase nog naar binnen gegaan voor nieuwere banden om weer op de Nederlander te jagen. Verstappen kon wel genieten van het feit dat hij even aan de leiding reed in São Paulo: "Niet slecht!", reageerde hij over de boordradio naar het team. Verstappen knokte tot en met de laatste ronde met Kimi Antonelli van Mercedes om P2, maar het toptalent weerde zich kranig en pakte de net iets betere positie.

Chaotische eerste ronde

Nog voor de eerste ronde voorbij was, kwam er al een safety car op de baan. Een ongekend drama voltrok zich voor de ogen van de tienduizenden Braziliaanse fans. Thuisrijder Gabriel Bortoleto botste vol de bandenstapel in na een touché met Lance Stroll. Hij was meteen de eerste uitvaller en ook Lewis Hamilton had veel schade, maar kon wel doorrijden. Om de Stake Sauber van Bortoleto op te ruimen, kwam er een safety car. Hamilton moest de pits in voor de nodige reparaties en dus kon Verstappen aansluiten op P16.

Lekke band Verstappen, Nederlander on fire

De Nederlander kwam echter niet schadevrij uit de chaos. Zijn harde banden reden lek, waardoor Verstappen in de tweede safety car (virtual) de pits in moest om te switchen naar de mediums. Hij was verre van tevreden met de harde, dus het kwam hem wel goed uit. Hij moest weer van achteren aansluiten, maar is razendsnel op de mediums. Hij schoot de ene na de andere auto voorbij en zat binnen no-time in de top-vier van de race. Toen raceleider Lando Norris naar binnen ging voor zachte banden, dook de Nederlander met George Russell mee om ook op zacht verder te gaan.

Straf voor Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, kreeg een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek voor het veroorzaken van een botsing. De Japanner liet Verstappen vervolgens makkelijk passeren. Tijdens de tweede helft van de race was het nog hopen op regen, maar zelfs toen dat uitbleef verzorgde Verstappen een prachtige race. Hij knokte zich langs Russell naar P3 en knokte nog om P2, maar moest die plek aan Antonelli laten.

Klagende Hamilton, straf voor Piastri

Hamilton waarschuwde zijn team dat hij gaat crashen na de opgelopen schade in de eerste ronde, maar in plaats van de wagen voor de zekerheid binnen te halen gaf Ferrari de zevenvoudig wereldkampioen nieuwe banden. Oscar Piastri zorgde met een opmerkelijke actie bij de herstart voor een crash tussen Antonelli en Leclerc, waardoor ook hij een straf van tien seconden kreeg. Hamilton viel in ronde 39 alsnog uit, zoals hij zelf voorspelde.