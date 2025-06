Formule 1-team Red Bull krijgt waarschuwing over mogelijke teamgenoot Max Verstappen: 'Niet doen!'

Formule 1-team Red Bull heeft een waarschuwing gekregen over een mogelijke nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Er werd eerder gespeculeerd dat Yuki Tsunoda al weer aan de kant wordt geschoven bij de renstal voor 'de grote verrassing'.

Tsunoda nam na twee races in het seizoen de plek van Liam Lawson over als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Verstappen. Hij heeft de Nederlander echter nog niet echt kunnen helpen in zijn achtervolging op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in het kampioenschap.

Daarom werd er opnieuw gesproken over een stoeltjeswissel. Dit keer zou de 20-jarige Isack Hadjar doorschuiven van het tweede team Racing Bulls naar Red Bull. Maar de renstal wordt gewaarschuwd: "Niet doen."

Teambaas Christian Horner spreekt zich uit over Yuki Tsunoda: 'Dat is het enige wat we nu kunnen doen' Red Bull-teambaas Christian Horner sluit niet uit dat Isaac Hadjar Yuki Tsunoda nog dit seizoen vervangt. Tegelijkertijd toont Horner zich vol vertrouwen dat de Japanse coureur de uitdaging aankan. Horner werd in Barcelona gevraagd naar het Red Bull-beleid ten aanzien van de tweede coureur, maar probeerde de vraag te ontwijken.

'Met handboeien bij ons houden'

Racing Bulls-CEO Peter Bayer hoopt dat Red Bull-debutant Isack Hadjar nog niet te snel wordt opgeroepen om voor het eerste team te rijden, in de plaats van Yuki Tsunoda. "Mijn God, neem dit talent niet te vroeg van ons af", citeert Blick zijn woorden. "Tegen eind 2026 zal hij alles over de Formule 1 hebben geleerd. Tot die tijd moeten we hem met handboeien bij ons houden."

Hadjar kende een indrukwekkende start van het seizoen 2025, met punten in vijf van de negen races tot nu toe. De beste klassering van de 20-jarige coureur is een zesde plaats in Monaco. De uitstekende vorm van de Fransman voedt de speculatie dat hij de langzaam aanpassende Tsunoda bij Red Bull zou kunnen vervangen, mogelijk nog dit seizoen of aan het begin van 2026.

'Grote verrassing'

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko gaf onlangs toe dat Hadjar een van de openbaringen van het seizoen is en zich probleemloos heeft aangepast van de Formule 2 aan de Formule 1. "Hadjar is de grote verrassing", aldus de voormalige coureur. "Hij liet meteen snelheid zien en presteert constant op hoog niveau. We wisten dat hij snel was, maar hij is ook erg constant en rijdt met gemak, wat ook voor ons een verrassing is."