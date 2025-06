Teambaas Christian Horner spreekt zich uit over Yuki Tsunoda: 'Dat is het enige wat we nu kunnen doen'

Red Bull-teambaas Christian Horner sluit niet uit dat Isaac Hadjar Yuki Tsunoda nog dit seizoen vervangt. Tegelijkertijd toont Horner zich vol vertrouwen dat de Japanse coureur de uitdaging aankan. Horner werd in Barcelona gevraagd naar het Red Bull-beleid ten aanzien van de tweede coureur, maar probeerde de vraag te ontwijken.

De tweede Red Bull-stoel blijkt opnieuw een hete plek. Aan het einde van vorig seizoen werd Sergio Pérez vervangen door Liam Lawson, die aan het begin van dit seizoen weer plaats moest maken voor Tsunoda. Lawson keerde terug naar AlphaTauri.

Zeven punten

Maar in negen races hebben Lawson en Tsunoda samen slechts zeven punten gescoord, waardoor Red Bull slechts vierde staat in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen jaagt ondertussen op de McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris en bevindt zich daardoor steeds in een lastigere strategische positie.

"Ik denk dat ik een Flavio Briatore-tje doe en zeg: 'Daar ga ik geen antwoord op geven'", aldus de Brit. "Maar het is nog maar het begin voor Yuki bij ons. Hij is zich nog aan het aanpassen. Hij haalde Q3 en scoorde punten, ondanks dat hij vanuit de pitstraat moest starten."

'Lange weg te gaan'

Er staan nog vijftien races op het programma, maar Max staat al 49 punten achter op leider Piastri en Red Bull heeft mogelijk meer steun nodig voor de wereldkampioen. "Tsunoda heeft ook een paar incidenten gehad, maar Yuki heeft nog een lange weg te gaan. We zullen beslissen wat we gaan doen. We hebben de tijd, er is geen druk. We zullen zien hoe het seizoen zich ontwikkelt en of er opnieuw veranderingen nodig zijn."

'Dat is het enige wat we nu kunnen doen'

"Het enige wat we nu kunnen doen, is Yuki de tijd geven, hem steunen en proberen de auto zo af te stellen dat hij zich zelfverzekerd voelt op de baan", voegde Horner eraan toe. "Het besturen van deze auto's vereist enorm veel vertrouwen. Ik denk dat hij het aankan, hij is snel, hij moet het alleen allemaal samenbrengen. Hij laat af en toe flitsen van goed rijden zien, dat moet constant zijn. Ik denk dat hij het kan."