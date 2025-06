George Russell zet deur op een kier voor Max Verstappen bij Mercedes: 'Het is niet zeker dat ik volgend jaar daar rij'

Mercedes heeft voor 2026 nog geen volledige rijdersbezetting bevestigd. Kimi Antonelli lijkt zeker van zijn plek, maar over de toekomst van George Russell bestaat opvallend veel onzekerheid. De Brit zelf sluit niets uit en opent daarmee mogelijk de deur voor Max Verstappen, mocht de Nederlander besluiten Red Bull te verlaten.

Russell rijdt sinds 2022 voor het fabrieksteam van Mercedes, maar heeft sindsdien 'slechts' drie Grands Prix gewonnen. Een bescheiden oogst bij een team dat jarenlang de Formule 1 domineerde. In een interview met het Duitse Motorsport-Total gaf hij aan dat zijn plek voor 2026 allerminst zeker is. "Nee, het is niet zeker dat ik volgend jaar daar rij. Niets is zeker", stelde hij. "Je moet gewoon blijven presteren en afwachten wat er gebeurt."

Mercedes-teambaas Toto Wolff haalt uit naar Max Verstappen na gigantische rel: 'Wat bezielde hem?' Na de GP van Spanje afgelopen zondag ging het vooral over het incident tussen Max Verstappen en George Russell. Inmiddels heeft ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gereageerd op het voorval waarbij zijn coureur betrokken was.

Opent dit de deuren voor Max Verstappen?

Opvallend is dat Russell hiermee bevestigt dat Mercedes zijn opties openhoudt. En dat is precies waar het interessant wordt voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt al maanden in verband gebracht met een mogelijke overstap, mede door de onrust bij Red Bull en zijn verslechterde relatie met teambaas Christian Horner. Mocht hij daadwerkelijk overwegen om te vertrekken, dan lijkt Mercedes de meest logische bestemming.

Tegelijkertijd is Antonelli inmiddels bezig aan zijn eerste seizoen bij het team. De 18-jarige Italiaan wordt gezien als het nieuwe speerpunt van Mercedes en lijkt ook voor volgend jaar verzekerd van een stoeltje. Daardoor blijft er nog maar één plek over. En als Russell vertrekt, zou die zomaar ingevuld kunnen worden door Verstappen.

Opvallend gebaar Max Verstappen onthuld na veelbesproken incident met George Russell Red Bull-baas Christian Horner heeft een boekje open gedaan over de situatie achter de schermen na het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de GP van Spanje. De Nederlander verscheen geïrriteerd voor de camera, maar daarvoor zou nog een onderonsje tussen de twee hoofdrolspelers hebben plaatsgevonden.

Toekomst van George Russell onzeker

Russell benadrukte in het interview ook dat hij zich blijft focussen op constante prestaties. "Niemand weet wanneer hun tijd komt. Je moet zorgen dat je blijft leveren", klonk het. De Brit staat binnen Mercedes bekend als een voorbeeldprof en onderhoudt een sterke band met Toto Wolff, maar uiteindelijk zijn het resultaten die tellen.

Sebastian Vettel als nieuwe adviseur van Max Verstappen en Red Bull? 'Heeft hij zo onder de knie' Helmut Marko is sinds jaar en dag één van dé gezichten van Red Bull Racing. De 82-jarige Oostenrijker wordt geprijsd als talentenscout, waarmee hij onder meer Max Verstappen naar Red Bull haalde. Daarnaast geldt hij nog altijd als één van de grote kopstukken binnen de organisatie. Toch begint zijn leeftijd mee te spelen, waardoor het einde in zicht komt. Als het aan Marko ligt is zijn ideale opvolger al in beeld.

Of het echt tot een stoelendans komt waarbij Russell vertrekt en Verstappen binnenstapt? Het blijft voorlopig bij speculatie. Maar één ding is zeker: de deur bij Mercedes staat op een kier en Verstappen hoeft alleen maar aan te kloppen.