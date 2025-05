Geboorte van dochter bezorgt Max Verstappen geen vleugels bij sprintkwalificatie GP Miami, jongeling verrast

Met een kind - en ongetwijfeld een jetlag - rijker begon Max Verstappen vrijdagavond (Nederlandse tijd) aan de sprintkwalificatie voor de GP van Miami. Dochter Lily bezorgde haar vader nog geen vleugels, want hij werd slechts vierde. Flink achter de verrassende Kimi Antonelli.

Verstappen arriveerde pas laat in Miami omdat hij aanwezig was bij de bevalling van zijn partner Kelly Piquet. Het stel kreeg een meisje met de naam Lily, zo maakte de 27-jarige coureur via Instagram bekend. 'Welkom in de wereld, lieve Lily. Onze harten zijn voller dan ooit. Jij bent het mooiste cadeau en we houden heel veel van je', zette het koppel bij de reeks foto's.

Max Verstappen en Kelly Piquet delen schitterend babynieuws: 'Onze harten zijn voller dan ooit' Schitterend nieuws voor Max Verstappen: de viervoudig wereldkampioen Formule 1 is voor de eerste keer vader geworden. Zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet is donderdag bevallen van een dochtertje genaamd Lily.

Eerste kilometers sinds vaderschap

Verstappen reisde donderdagmiddag pas af naar Miami, waar hij dus flink later arriveerde dan de rest van de coureurs. Bij de enige vrije training van het weekend noteerde hij de derde tijd. Bij de sprintkwalificatie was hij niet opgewassen tegen Antonelli van Mercedes, die vriend en vijand verbaasde met pole.

Sebastian Vettel is still the youngest pole sitter with 21y 2m 11d in Italy 2008



But Antonelli took the sprint pole today with 18y 8m and 7d pic.twitter.com/yNKOk3tlfa — Holiness (@F1BigData) May 2, 2025

Hij werd de jongste polesitter ooit in een format met 18 jaar, 8 maanden en 7 dagen. Daarmee verbrak hij het vorige record van Sebastian Vettel, die 21 jaar, 2 maanden en 11 dagen oud was toen hij in 2008 pole position pakte in Italië.

Grid bij sprintrace

Antonelli bleef Oscar Piastri (+0,045) nipt voor, Lando Norris stuurde zijn McLaren naar P3. Verstappen werd vierde, met achter hem George Russell en Charles Leclerc. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda stelde teleur en kwam mede door verkeer niet door SQ3. De Japanner start zaterdag als achttiende.

De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.