Formule 1-coureur Max Verstappen moet in 2026 met een ander nummer rondrijden. Hij is niet langer de wereldkampioen. Lando Norris nam die titel over en mag daardoor ook met nummer 1 rijden.

Drie coureurs rijden aankomend seizoen met een nieuw startnummer in de Formule 1. Max Verstappen (Red Bull) zal als onttroonde wereldkampioen zijn startnummer 1 afstaan

De Limburger heeft gekozen voor startnummer 3. De Australiër Daniel Ricciardo reed voorheen met dit nummer en heeft toegestaan dat Verstappen het overneemt. De Britse nieuwkomer Arvid Lindblad (Racing Bulls) introduceert startnummer 41.

Daniel Ricciardo

Ricciardo was jarenlang de geliefde en goedlachse ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Tegenover GQ Sports reageert hij op zijn toestemming richting de viervoudig F1-wereldkampioen om nummer 3 over te nemen. "Het is een cool verhaal", aldus de Aussie.

"Voor ons en iedereen die houdt van Formule 1. Ik kwam Max tegen in Austin en hij vertelde dat hij nummer 3 wilde gebruiken. Ik vond dat prima en zei onmiddelijk ja. Anders zou hij nog een jaar moeten wachten. Het is een genoegen voor me om dit nummer aan hem over te dragen."

Nummer 3

Verstappen wilde eerder al met nummer 3 racen, maar dat nummer behoorde lange tijd toe aan Ricciardo. De Australiër is inmiddels gestopt met racen.

"Het wordt niet nummer 33. Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van nummer 1. We mogen nu wisselen en het wordt nummer 3", aldus Verstappen, die jarenlang met nummer 33 reed. "Nummer 33 was altijd prima, maar ik vind één 3 gewoon mooier dan twee 3'en. Ik heb natuurlijk altijd gezegd dat het stond voor dubbel geluk, maar mijn geluk heb ik natuurlijk al gehad in de Formule 1."

F1 in 2026

De startlijst voor 2026 telt 22 coureurs, twee meer dan in voorgaande jaren. Cadillac maakt zijn entree in de Formule 1 en heeft twee oudgedienden aangesteld als vaste rijders. De Mexicaan Sergio Pérez, voormalig ploeggenoot van Verstappen bij Red Bull, brengt startnummer 11 terug in de koningsklasse. De Fin Valtteri Bottas, oud-coureur van Mercedes, zal weer rijden met zijn vertrouwde nummer 77.

De Formule 1 presenteerde in een jaaroverzicht een recordaantal bezoekers in het jaar 2025. De 24 grands prix trokken gezamenlijk 6,7 miljoen toeschouwers naar de circuits, met de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone als uitschieter met 500.000 bezoekers. De Grote Prijs van Australië volgt met 465.000. De Dutch Grand Prix op Zandvoort trok 305.000 bezoekers.