De livery was al bekend, maar in Barcelona ging de échte nieuwe Red Bull eindelijk de baan op. Op de eerste testdag draaide het uiteraard nog niet om de snelste rondetijden, maar toch was er één coureur die er direct uitsprong: Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Hadjar zette in de ochtendsessie meteen de toon op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In lastige omstandigheden, nadat het vannacht had geregend, noteerde hij met de nieuwe RB22 een rondetijd van 1:18.835. Voor wat de tijden waard zijn tijdens testdagen: het was vooral de manier waarop hij zijn ronden afwerkte die indruk maakte.

Red Bull kent goede eerste sessie in tegenstelling tot Audi

Achter Hadjar eindigde Kimi Antonelli als tweede in de Mercedes. De jonge Italiaan was fors langzamer, maar viel op door zijn hoge aantal ronden. De derde tijd kwam op naam van Liam Lawson, die lange tijd tweede stond, maar in het laatste uur nog werd terugverwezen.

De sessie verliep niet zonder problemen. Twee rode vlaggen zorgden voor oponthoud, waarbij vooral Audi negatief in beeld kwam. Gabriel Bortoleto viel stil na 27 ronden, wat opnieuw vragen oproept over de betrouwbaarheid van het nieuwe project van de Duitse motorleverancier. Het contrast met de probleemloze runs bij Red Bull was opvallend.

RB22

De aandacht ging daarbij vanzelf ook uit naar de RB22 zelf, die pas op de ochtend van de eerste testdag officieel werd gepresenteerd. Waar vorige week vrijdag de nieuwe kleurstelling te zien was, werd nu duidelijk hoe Red Bull de nieuwe reglementen heeft vertaald naar een uitgesproken ontwerp, met vooral de sidepods als blikvanger.

De komende testdagen moeten uitwijzen hoeveel potentie er daadwerkelijk in het concept zit. Voorlopig oogt de nieuwe Red Bull stabiel en betrouwbaar, en met Hadjar die zich meteen laat gelden bij zijn eerste meters, lijkt het team goed voorbereid aan een seizoen te beginnen waarin opnieuw veel wordt verwacht.

Toekomst van Max Verstappen

De testweek in Barcelona geldt als het eerste echte meetmoment voor de teams. Zolang Red Bull competitief oogt met de nieuwe auto, wordt er ook weinig onrust verwacht rond Verstappen. De komende dagen moet duidelijk worden hoe de onderlinge verhoudingen liggen, maar de eerste indruk bij Red Bull is in elk geval positief.