Max Verstappen werkte richting onwaarschijnlijk scenario bij GP Monaco, maar valt toch buiten podium

Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Monaco. Helaas voor hem won Lando Norris de race door de straten van Monte Carlo, al heeft de Nederlander zeker geprobeerd om Charles Leclerc (tweede) een handje te helpen.

Tijdens de start was duidelijk dat Leclerc direct voorbij Norris wilde, maar dat lukte niet. De McLaren-coureur ging erg goed weg en bleef zijn eerste positie houden. Verstappen en Oscar Piastri raakten elkaar kort, maar ze bleven op dezelfde positie. Gabriel Bortoleto reed al snel vol de muur in, maar een gele vlag kwam er niet. De Braziliaan kon zijn weg vervolgen, maar door de nodige brokstukken moest er toch een virtual safety car aan te pas komen.

Gespot in haven van Monaco: bekijk hier de peperdure nieuwe superjacht van Max Verstappen Max Verstappen is op dit moment in volle voorbereiding op de race van zondag in Monaco. In het prinsdom heeft de Nederlander een prachtige uitvalsbasis, met een nieuw speeltje in de haven. Zijn peperdure superjacht.

Niet veel later kregen we toch de eerste uitvaller. Pierre Gasly ging al vroeg naar binnen en leek Yuki Tsunoda op de huid te zitten, maar de Fransman overspeelde zijn hand. Hij reed op de Japanner en knalde zijn volledige linkervoorkant in puin, waardoor de gele vlag werd gezwaaid.

Isack Hadjar

In ronde 19 van de 78 maakte raceleider Norris zijn eerste pitstop. De Engelsman zakte terug tot de vierde plek, achter Verstappen. Een ronde later maakte Racing Bull-rookie Isack Hadjar alweer zijn tweede stop. Teamgenoot Liam Lawson hield de nodige coureurs op, waardoor Hadjar als achtste terugkwam op de baan. Later in de race leek het erop dat hij genoegen moest nemen met de zesde plek, wat alsnog een zeer knappe prestatie is.

Verstappen rijdt na de eerste pitstops 'gewoon' weer op de vierde plek. Er moet iets geks gebeuren om de Nederlander op het podium te krijgen. Hij moest vervolgens wel lang doorrijden, omdat hij alleen nog softbanden over had voor zijn tweede stop. Pas in ronde 77 van de 78 kwam hij naar binnen. De Red Bull-coureur kwam als vierde terug op de baan.

Max Verstappen haalt tijdens GP van Monaco uit over de boordradio: 'Het lijkt wel 1972!' Max Verstappen hoopte de lijn van vorige week door te trekken naar Monaco, maar de Nederlander heeft het knap lastig op de straten van Monte Carlo. De coureur haalde tijdens de Grand Prix van Monaco uit naar zijn eigen auto over de boordradio.

Hopen op een gelukje

Verstappen behield door zijn late stop heel lang de leiding in de race, wat ervoor zorgde dat Leclerc continu Norris kon aanvallen. Het zou de Limburger helpen in de WK-stand als niet Norris, maar Leclerc zou winnen. Daarnaast hoopte Red Bull stiekem op een rode vlag, wat zou betekenen dat Verstappen 'gratis' zijn banden mocht wisselen. Met dat scenario zou hij wél gewonnen hebben. Maar zo ver kwam het niet: de zege ging naar Norris, voor Leclerc, Piastri en dus Verstappen.