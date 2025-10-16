Bernie Ecclestone was jarenlang de baas van de Formule 1, maar gaf de sport door zijn leeftijd (inmiddels 94) een aantal jaar geleden uit handen. Bij de nieuwe bazen draait het veel meer om geld, waardoor sommige iconische grands prix verloren gaan. Daar stoort Ecclestone zich aan.

De voormalig Formule 1-topman haalt uit naar de huidige leiders van het wereldkampioenschap. Hij vraagt zich af waarom Duitsland van de kalender is verdwenen. Tot en met 2019 reisden de coureurs bijna jaarlijks af naar onze oosterburen voor een race op de Nürburgring of Hockenheimring.

Tijdens de gloriejaren van Michael Schumacher organiseerde Duitsland twee races per seizoen: op de Nürburgring en Hockenheim. Daarna nam de populariteit van de sport af. Zelfs de titels van Sebastian Vettel konden zijn landgenoten niet meer warm krijgen voor de races.

Laatste race in Duitsland

De laatste keer dat Duitsland een Formule 1-race organiseerde, was in 2020. Toen stelde het wereldkampioenschap, vanwege de coronapandemie, snel een kalender samen om het seizoen te redden, voornamelijk met races in Europa. De race op de Nürburgring werd de Grand Prix van de Eifel genoemd. Lewis Hamilton won de race, voor Max Verstappen.

'Dat vraag ik me af'

"Ik vraag me vaak af waarom de interesse in de Formule 1 wereldwijd groeit, maar in Duitsland niets verandert en het land nog steeds geen race heeft," legt Bernie uit aan Sport.de. "Dat is heel vreemd. Maar, zoals je weet, draait het om geld. Iemand moet de financiering voor zo'n race regelen, en dan komt alles weer op gang."

Tot nu toe hebben vertegenwoordigers van de grote Duitse circuits echter steevast uitgelegd dat de kosten om op de Formule 1-kalender te komen te hoog zijn. Tegelijkertijd weigeren lokale en federale autoriteiten de organisatie van een Formule 1-race te garanderen of financieel bij te dragen. Dit doorkruist alle pogingen om de Formule 1 terug naar Duitsland te halen.