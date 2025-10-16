Christian Horner is al een tijdje teambaas af bij Red Bull Racing. Dat wil niet zeggen dat de voormalige topman niets meer met de Formule 1 te maken heeft. Sterker nog: onlangs dook hij op met de grote rivaal van Max Verstappen.

Horner was twintig jaar het gezicht van Red Bull Racing. De Brit was mede verantwoordelijk voor alle successen, waaronder acht wereldtitels: vier voor Verstappen en vier voor Sebastian Vettel. Maar na het eerste kwart van het seizoen 2024 kwam de klad erin en werd de ploeg voorbij gestreefd door met name McLaren. Zij wonnen vorig jaar en dit jaar dan ook de constructeurstitel.

Ver voordat McLaren er dit jaar met die prijs vandoor ging, gooide Red Bull Horner buiten als teambaas. Dat gebeurde na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Daarna ging het beter en beter met Verstappen, onder leiding van Laurent Mekies. De Nederlander won twee grands prix en werd twee keer tweede. En omdat er bij McLaren zand in de motor kwam, slonk zijn achterstand in de WK-stand. Momenteel staat hij 63 punten achter op leider Oscar Piastri en heeft hij er 41 minder dan Lando Norris.

Horner samen met Zak Brown

Verstappen is dus in enorme strijd met de McLarens, maar dat geldt voor Horner dus niet meer. De rivaliteit met teambaas Zak Brown is er dus ook niet meer. Dat bleek wel uit beelden die op Instagram verschenen. Horner en Brown hadden een etentje met de belangrijkste man binnen de FIA: Mohammed Ben Sulayem. De Emiraat is sinds december 2021 de president van de autofederatie.

'Een avondje doorgebracht in goed gezelschap', schreef Ben Sulayem erbij. Ook bedankte hij Horner en Brown voor hun aanwezigheid.

Terugkeer in F1?

De 51-jarige Horner kreeg een ontslagvergoeding van 91 miljoen euro mee. Ook werd bemiddeld dat hij in de lente of zomer van 2026 weer terug kan keren in de Formule 1. De laatste dagen zijn er geluiden over een pikante stap naar Ferrari.