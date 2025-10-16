Max Verstappen hoopt zijn goede lijn van de afgelopen weken door te trekken in de Grote Prijs van de Verenigde Staten komend weekend. De Nederlandse coureur won twee van de laatste drie races en speelt plotseling weer een rol in de titelstrijd. Hij wil komend weekend in Austin de druk op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris nog verder op te voeren.

"We hebben de laatste tijd sterke races gereden en willen dit momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we dit weekend nog iets beter presteren", zei de viervoudig wereldkampioen Formule 1 in een vooruitblik van zijn team Red Bull.

Verstappen (28) leek kansloos voor de wereldtitel, maar is door zijn zeges in Azerbeidzjan en Monza en tweede plaats in Singapore dichter bij McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gekomen. Zijn achterstand is nog respectievelijk 63 en 41 punten. Komend weekend in Austin zijn er extra punten te verdienen tijdens een sprintrace.

'We moeten er bovenop zitten'

Zo'n sprintweekend brengt echter ook een flinke uitdaging met zich mee, want er is maar één vrije training. Dat zijn er normaal gesproken drie. "Daardoor moeten we er snel bovenop zitten, omdat er minder tijd is om dingen fijn te tunen. Op dit circuit draait het om de juiste balans vinden tussen snelheid op de rechte stukken en downforce voor de snelle bochten. De hobbels in het wegdek kunnen het ook altijd lastig maken", analyseerde Verstappen.

Verstappen heeft nog zes races de tijd om zijn enorme achterstand in te lopen en dus zal hij hopen komend weekend al een flinke hap te nemen uit de voorsprong van Piastri en Norris. De viervoudig wereldkampioen heeft wel het geluk dat er na de komende race nóg twee weekenden zijn waarin er naast een normale race ook een sprintrace op het programma staat. Hij heeft daardoor dus meer kansen om in te lopen.

Zenuwen nemen toe bij McLaren

Het lijkt er wel op dat hij afhankelijk is van fouten van de kant van McLaren om de titelstrijd nog spannend te maken. Dat is niet volledig uitgesloten, want beide coureurs en het team maken de laatste weken een nerveuze indruk. Zo parkeerde Piastri in Azerbeidzjan zijn auto al in de eerste ronde in de muur en in Singapore raakten de twee teamgenoten elkaar zelfs in de openingsfase van de race. Tot onvrede van Piastri mocht Norris zijn plek toen behouden.