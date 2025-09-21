Natuurlijk was Max Verstappen erg blij met zijn tweede zege op rij. De Nederlander was verreweg de snelste in Azerbeidzjan en kon daardoor zijn 67e racewinst noteren. Ook bleef een record van Verstappen staan, door het uitvallen van Oscar Piastri.

"Dit weekend was geweldig voor ons", begint Verstappen gelijk na afloop van de race. "Dat ik hier weer mag winnen is top. De auto voelde de hele race goed aan. We hadden vrije lucht en daardoor kon ik op de banden letten." Verstappen reed de hele race vooraan en kende eigenlijk weinig problemen. Toch wil de hoofdrolspeler daar zelf niks van weten. "Het was niet makkelijk, want het waaide behoorlijk. Daardoor bewoog de auto best veel. Natuurlijk ben ik hier heel blij mee."

Safety cars

Verstappen kreeg de de vraag of hij meer incidenten had verwacht tijdens de race, zeker gezien de chaotische kwalificatie van een dag eerder. "In de race is men toch vaak wat voorzichtiger. Je moet ook meer op je banden letten bijvoorbeeld. Ik was eigenlijk wel blij dat er niet al te veel safety cars waren." Alleen door het uitvallen van WK-leider Oscar Piastri was er even een safety car op de baan.

Door het uitvallen van Piastri en de magere zevende plaats van Lando Norris, komt Verstappen dichter bij de McLarens in de WK-stand. "Het is moeilijk te zeggen of we dit vol kunnen houden tot het einde van het seizoen. Dit weekend en de vorige ook zijn fantastisch voor ons geweest. Singapore is weer helemaal anders, dus we gaan zien hoe we het daar gaan doen."

Record

Doordat Piastri na één ronde de strijd al moest staken, bleef er een record in handen van Verstappen. De Australiër staat op veertien podiums na zeventien races en met nog zeven raceweekenden te gaan kan hij Verstappen hooguit evenaren. Het record van de Nederlander is namelijk 21 podiums in 2023. Nooit deed een coureur dat beter.