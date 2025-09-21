Het blijft kommer en kwel voor McLaren in Azerbeidzjan. Na een mislukte kwalificatie is ook de race geen rozengeur en maneschijn voor de oranje renstal. Na één ronde was het namelijk al klaar voor Oscar Piastri.

Daar waar Max Verstappen goed weg was, ging het bij Piastri helemaal mis. Hij bewoog al even voordat de lichten uit waren en bleef vervolgens staan. Piastri zakte af naar plek achttien en moest plekken gaan goed maken.

Dat was echter van korte duur. Wellicht dat de Australiër iets te graag en te snel wilde. Piastri verremde zich bij een inhaalactie en ging daardoor in de muur. De McLaren-coureur moest daardoor de strijd staken.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Kansen voor Verstappen

Voor Verstappen is het wegvallen van Piastri een fijne bijkomstigheid. De Nederlander begon al op poleposition en zag Lando Norris en Piastri pas op plek zeven en negen staan.

Het wegvallen van de Australiër, de huidige WK-leider, is goed nieuws voor Verstappen. Hierdoor kan hij veel punten inlopen op zijn concurrent. Piastri staat op 324 punten en Verstappen op 230. Norris staat daar nog tussen met 293 punten.

Angst

Ondanks de grote voorsprong van de McLarens op Verstappen, zijn ze er bij de oranje renstal nog niet helemaal gerust op. Teambaas Andrea Stella wil de Nederlander nog niet afschrijven voor het wereldkampioenschap, ondanks het grote verschil in punten tussen de coureurs.

"We mogen niet vergeten dat hij Max Verstappen is, de afgelopen vier wereldtitels won en in een snelle auto zit. Er zullen races zijn waar McLaren geen competitief voordeel heeft", aldus de Italiaan. Het wegvallen van Piastri onderstreept de woorden van Stella.