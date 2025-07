De helm ging af en de glinsterende ogen van Max Verstappen werden zichtbaar. Als een kind zo blij was de Nederlander van Red Bull na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na afloop was hij lovend over het circuit waar hij even daarvoor de snelste was.

De snelheid van de McLarens en Lewis Hamilton die op Silverstone altijd iets meer kan geven leken ervoor te zorgen dat poleposition voor Verstappen ver weg zou zijn. In de eerste twee kwalificatierondes zat de Nederlander er goed bij, maar winst leek te ver weg. Totdat zijn concurrenten in de laatste ronde ineens wat foutjes maakte en Verstappen juist fenomenaal was. Gelijk na die ronde was er een vuistje zichtbaar uit de Red Bull: poleposition was binnen.

Complimenten aan het circuit

Na afloop van de kwalificatie werd de hoofdrolspeler voor de camera's gehaald en zijn glimlach sprak boekdelen. "Gelukkig was de laatste ronde snel genoeg. Dit is een échte racetrack en daar hou ik van. Met zulke snelheden door de bochten gaan is iets waar ik echt van geniet."

Wind

Verstappen stipte ook aan waarom het in de rondes daarvoor minder ging met de Red Bull. "Het was lastig met de wind, de hele kwalificatie. Het veranderde telkens. Ik probeerde het de hele tijd goed te doen. We zijn vrij snel op de rechte stukken. Het is afwachten wat er morgen gebeurt, ook met de regen. Het is een boost voor het team, dus ik heb er zin in."

Red Bull vs McLaren

Hoewel de McLarens dus Verstappen voor zich moesten dulden, waren zij niet ontevreden over hun eigen kwalificatie. "Complimenten aan Max", begint Lando Norris. "Het zat dicht bij elkaar, maar daarom ben ik niet ontevreden."

Teamgenoot Oscar Piastri sprak woorden met dezelfde strekking. "Het wordt spannend morgen, dus dat is niet. We zijn allemaal erg aan elkaar gewaagd. Red Bull is snel op de rechte stukken, maar in de bochten zijn wij beter", weet de Australiër.

Ook Verstappen kijkt uit naar de zondag. Is het reëel om te verwachten dat de Red Bull de twee oranje bolides achter zich kan houden? "Dat durf ik niet te zeggen", lacht Verstappen. "We gaan het natuurlijk wel proberen."