Max Verstappen en Mercedes zou zomaar een samenwerking kunnen worden die realiteit wordt. Tijdens de GP van Oostenrijk afgelopen weekend gaf teambaas Toto Wolff aan dat er interesse is om de Nederlandse Formule 1-coureur weg te halen bij Red Bull Racing en in een Mercedes te stoppen. Volgens McLaren-teambaas Zak Brown zou dat 'een beetje eng' zijn.

Viervoudig wereldkampioen Verstappen was de afgelopen jaren praktisch onverslaanbaar, maar worstelt dit seizoen met een zeer matige auto. Na zijn vroege uitvalbeurt op Red Bull-thuiscircuit Oostenrijk is een vijfde wereldtitel verder uit zicht geraakt. De grote geruchten rond een vertrek naar Mercedes steken steeds vaker de kop op. Een scenario waar Brown van gruwelt. "Dat idee is best wel eng", zegt hij in gesprek met ESPN. "Ik denk dat Mercedes stappen voorwaarts zet en Red Bull doet dat momenteel niet."

Red Bull geeft twijfelachtige update over toekomst Max Verstappen: 'Kan ik me niet herinneren' Max Verstappen verloor na de Grand Prix van Oostenrijk de WK-leiders verder uit zicht. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 staat derde in het klassement én viel uit in Oostenrijk, wat de speculaties over zijn toekomst weer aanwakkerde.

Oscar Piastri en Lando Norris

Als hij één en twee bij elkaar optelt, is de rekensom duidelijk: "Max in een Mercedes, dat zou nogal serieuze competitie zijn." Brown weet dat het idee sowieso toekomstmuziek is, want dit jaar moet het gek lopen wil niet één van zijn twee coureurs wereldkampioen worden. En samen zorgen Oscar Piastri en Lando Norris waarschijnlijk ook voor de constructeurstitel. "Ik kan niet blijer zijn dan dit met onze huidige coureurs. Ik zeg het al vanaf het begin, maar ik denk dat wij de beste opstelling hebben. En dat bewijzen de statistieken."

Mercedes geeft ultimatum na eerste gesprekken met Max Verstappen: 'Dan moeten we het weten' Na de zomerstop moet er duidelijkheid zijn wie er volgend seizoen voor Mercedes gaan rijden. Dat ultimatum heeft teambaas Toto Wolff gesteld tegenover Motorsport.com. Hij liet onlangs ook al doorschemeren dat er gesprekken zijn met Max Verstappen.

'Ongelofelijk talent' Verstappen

Met nog dertien races te gaan is er nog alles mogelijk. Maar er is nog nooit een coureur geweest die de achterstand waar Verstappen op staat (61 punten) nog goed heeft gemaakt en kampioen is geworden. Toch wil Brown, mede vanwege de reputatie van de Nederlander, nog geen feestvieren. "Nee, het is nog veel te vroeg. Hij is natuurlijk een ongelofelijk talent en ik denk dat ook George Russell (Mercedes, red.) nog niet klaar is. We hebben allemaal gezien hoe snel het vorig jaar allemaal om kon draaien."

WK-stand Formule 1: Max Verstappen staat voor zware inhaalrace na pijnlijke uitvalbeurt in Oostenrijk Formule 1-coureur Max Verstappen heeft het momenteel zwaar in de strijd om de wereldtitel. De afgelopen vier jaar was hij telkens de beste, maar momenteel staat hij op de derde plek. In Oostenrijk viel Verstappen zelfs na een ronde uit, waardoor winnaar Lando Norris en Oscar Piastri uitlopen op de Nederlander.

GP van Silverstone

Na de teleurstellende race voor Verstappen in Oostenrijk, is het komend weekend alweer tijd voor de volgende race. Dan is het Britse Silverstone gastheer voor de Formule 1, de thuishaven van onder meer McLaren.