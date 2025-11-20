Goed nieuws voor Max Verstappen. Tenminste, als we Mercedes-coureur George Russell mogen geloven. De Brit denkt dat Red Bull Racing dit weekend sterker gaat zijn dan grote concurrent McLaren in Las Vegas.

McLaren heeft namelijk moeite met koud weer. Daarnaast ligt er in de Amerikaanse stad ander asfalt dan gebruikelijk, neemt Pirelli de zachtste banden mee én wordt er relatief weinig downforce gebruikt in Las Vegas vanwege het lange rechte stuk op de strip. Allemaal factoren die McLaren tegenwerken, denkt Russell.

'Zwaarder dan normaal'

De vijfvoudig grandprixwinnaar zegt op de persconferentie voor de Grand Prix van Las Vegas: "Als ik Mercedes buiten beschouwing laat en moet raden wie dit weekend zou winnen, dan denk ik dat dit een circuit is waar McLaren het zwaarder zal hebben dan normaal."

Russell heeft ook twee voorbeelden uit het recente verleden: "Als je kijkt naar hun prestaties in Canada: dat was de eerste keer dat ze niet op het podium stonden. En in Baku was dat hetzelfde, de tweede keer dat ze niet op het podium eindigden." De Brit ziet genoeg gelijkenissen tussen de circuits van Canada, Azerbeidzjan en nu Las Vegas.

'Zij hebben een betere kans'

Toch moeten we een slag om de arm houden, want bij de kwalificatie van de Grand Prix van Brazilië was al heel goed te zien hoe klein de verschillen zijn. Nog nooit zaten de coureurs in Q3 zó dicht bij elkaar. "Maar je weet het nooit; er zijn altijd verrassingen. In Q3 zit het tegenwoordig zó dicht bij elkaar tussen zoveel teams. Als je een magisch rondje kunt neerzetten en vanaf pole kunt starten, verandert je hele weekend. McLaren zal er wel bij zitten, maar ik denk dat Red Bull een betere kans heeft."

Voor Verstappen zou het uitstekend nieuws zijn als hij boven McLaren eindigt, want dan blijft hij kans maken op de wereldtitel. Als het gat na Las Vegas groter is dan 58 punten, is het klaar voor de Nederlander. Hij moet ook oppassen voor Mercedes, want Russell won vorig jaar in Las Vegas.