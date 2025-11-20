Max Verstappen heeft nog altijd een kans om zijn vijfde wereldtitel op rij in de Formule 1 te pakken, maar de regerend kampioen kan bij de GP van Las Vegas dit weekend al onttroond worden.

Verstappen dreigt dus voor het eerst sinds 2020 de wereldtitel mis te lopen, maar is desondanks van mening dat hij en Red Bull "trots" kunnen zijn. Dat komt vooral doordat ze de aanzienlijke achterstand die ze eerder dit seizoen in de Formule 1 hadden voor een groot deel hebben weten in te lopen. Dat zei hij op een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas. De Nederlander erkende dat het prestatieniveau gedurende het grootste deel van het seizoen "niet was wat ik ervan verwachtte".

Na de Grand Prix van Nederland in Zandvoort in augustus, de eerste race na de zomerstop, had Verstappen meer dan 100 punten achterstand op de toenmalige leider in het kampioenschap, Oscar Piastri. Een sterke reeks voor de viervoudig wereldkampioen zorgde er echter voor dat hij drie van de vier volgende grands prix won, waardoor hij weer aansluiting vond in de titelrace.

'Daar mogen we trots op zijn'

"Het is niet waar ik het grootste deel van het seizoen op had gehoopt, anders vecht je het hele seizoen om de titel, wat we niet echt hebben gedaan", aldus Verstappen. "Ik genoot van de hoogtepunten en de overwinningen die we behaalden, maar de dieptepunten waren natuurlijk ook niet fantastisch."

"Tegelijkertijd keken we tegen een puntenverschil van meer dan 100 punten aan en het leek er echt op dat het alleen maar groter zou worden. Op een gegeven moment maakten we dat echt flink goed. Een beetje geluk op sommige punten, maar ik denk dat we daar trots op mogen zijn, dat we aan het einde van het seizoen toch nog goede resultaten hebben behaald."

Titelstrijd

Met nog drie races te gaan leidt Lando Norris het WK-klassement met 390 punten, gevolgd door Piastri met 366 punten en Verstappen met 341. Na Las Vegas volgen de Grote Prijs van Qatar en daarna de Grote Prijs van Abu Dhabi. Verstappen maakt dus nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel op rij, maar zal wat geluk nodig hebben in de laatste weken van het jaar.