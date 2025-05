Schuilnaam van Max Verstappen roept walgelijke associaties op: 'Heeft hij niet twee hersencellen?'

Max Verstappen dook vrijdag onverwacht op in Duitsland, waar hij in de Ferrari 296 GT3 een paar testrondes aflegde op de Nürburgring Nordschleife. Dat deed de regerend F1-wereldkampioen onder een schuilnaam. De keus qua pseudoniem van de Nederlander schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat.

Op Verstappens auto waren vrijdag stickers met de naam Franz Hermann geplakt. Een fotograaf ter plekke zag dat het om de viervoudig wereldkampioen ging. Dat kwam vooral omdat zijn echte naam op zijn helm en racepak stond. Verstappen had dus net niet overal aan gedacht.

Nazi

Al snel werd het een ludiek nieuwsfeitje dat de Red Bull-coureur 'stiekem' een Ferrari bestuurde onder de valse naam Franz Hermann. Maar zo onschuldig als het allemaal leek, riep het op social media toch controverse en woede op. Want hoe kwam Verstappen eigenlijk op die naam, Franz Hermann?

Diverse mensen begonnen op X een verband te leggen tussen die naam, en die van een Duitser die tijdens de Tweede Wereldoorlog een hoge positie had in de politie onder het nazistische bewind van Adolf Hitler. Dat ging niet om Franz Hermann, maar om Hermann Franz.

Twee hersencellen

Onder meer gebruiker @lewcedes zei op X: "Is deze overeenkomst niet vreemd?"

Franz Hermann: Ultra conservative Catholic German politic

Hermann Franz: SS and Nazi.



Chose your poison. https://t.co/GTxfQ6VBbe — MotoMoto (@AvgTrashRaccon) May 10, 2025

Waarna de gebruiker dit beredeneert: "Het is wellicht een normale Duitse naam. Maar oké, en dan? Heeft Verstappen niet twee hersencellen, zodat hij iets anders zou uitkiezen? Iets dat geen band heeft met een verschrikkelijke geschiedenis? Kap ermee om dit te rechtvaardigen. Die pagina op Wikipedia is het eerste wat verschijnt als je op deze naam zoekt."

Geen excuus

En zo zijn er meer accounts waarop Verstappen ervan wordt beschuldigd, dat hij met opzet een naam uitkoos (zij het een omgekeerde versie) die verwijst naar de pijnlijke nazigeschiedenis. "Verstappen en zijn team kiezen de naam uit van een officier uit de nazitijd", zo meldt @16chelem op X. "En hij ging daarmee racen in nota bene Duitsland! Hier is geen excuus voor, dit is niet uit te leggen."

verstappen/his team choosing a n@zi commander name to race (in germany !!) is inexcusable and undefendable — bee 🌟 (@16chelem) May 10, 2025

Irritant

De verbanden die werden gelegd riepen uiteraard ook tegenreacties op van mensen die het allemaal nergens op vinden slaan. Het leek volgens hen een vergezochte poging om koste wat kost Verstappen in een kwaad daglicht te stellen.

@Geralt31065966schrijft: "De cultus rondom Lewis Hamilton... Hij heeft de meest irritante groep fans die er maar bestaat. Nu janken ze om Max Verstappen, ze noemen hem een nazi omdat hij reed onder de naam Franz Hermann. Maar Lewis Hamilton was letterlijk bevriend met Diddy."

