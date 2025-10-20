Max Verstappen is bezig aan een oppermachtige reeks in de Formule 1. Daardoor maakt hij opeens weer kans op de wereldtitel. De Nederlandse topcoureur hoopt in Mexico weer een volgende stap te zetten. Dit zijn de tijden voor de Grand Prix van Mexico.

Verstappen heeft momenteel een achterstand van veertig punten op WK-leider Oscar Piastri. Ook Lando Norris staat er nog 26 voor. Een enorm gat, maar niet onoverbrugbaar. Zeker als je bedenkt dat Verstappen bij de Grand Prix van Nederland nog 106 punten achter stond.

Gelukkig voor Verstappen is hij normaal gesproken bijna niet te kloppen in Mexico-Stad. Hij is recordhouder qua zeges (5) op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Het is voor het wereldkampioenschap essentieel dat hij daar nog een overwinning aan toevoegt.

Véél hoop bij ex-coureur Giedo van der Garde

Ook ex-coureur Giedo van der Garde heeft er goede hoop in dat Verstappen nog de titel pakt. Na het raceweekend in de Verenigde Staten is hij 'heel enthousiast'. “Het lijkt alsof er één klik is geweest met die auto, waardoor Max hem precies heeft waar hij hem wil hebben", zegt Van der Garde tegen Sportnieuws.nl. "En dan kan hij ineens weer races winnen en misschien zelfs met een schuin oog naar het kampioenschap kijken.”

Van der Garde denkt dan ook dat zijn landgenoot tóch nog wereldkampioen gaat worden. “Max weet hoe het is om een titel binnen te halen”, vervolgt Van der Garde. “Die andere twee jongens (Piastri en Lando Norris, red.) hebben dat nog nooit meegemaakt. Dan ga je toch foutjes maken of iets meer op safe rijden, terwijl Max juist aan het jagen is. Helemaal na afgelopen weekend. Ik denk dat de kans alleen maar groter aan het worden is.”

Klein nadeel voor Max Verstappen

Verstappen heeft wel een klein nadeel in Mexico: hij rijdt de eerste vrije training niet. Alle teams moeten twee keer per seizoen een rookie laten rijden in een vrije training en Red Bull heeft ervoor gekozen om dit weekend de talentvolle Arvid Lindblad een sessie te laten doen.

Tijden GP Mexico F1

Vrijdag

Eerste vrije training: 20.30 uur - 21.30 uur

Tweede vrije training: 00.00 uur - 01.00 uur



Zaterdag

Derde vrije training: 19.30 uur - 20.30 uur

Kwalificatie: 23.00 uur - 00.00 uur



Zondag

Race: 21.00 uur - 23.00 uur