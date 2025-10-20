Hoewel de kans op een wereldkampioenschap voor Max Verstappen dit jaar wiskundig gezien klein is, is oud-coureur Giedo van der Garde ervan overtuigd dat de Nederlander alsnog zijn vijfde titel zal behalen. “Uiteindelijk gaat de beste, sterkste en koelste persoon winnen. Dan gaat mijn gedachte nog steeds uit naar Max Verstappen”, vertelt de analist en oud-coureur in gesprek met Sportnieuws.nl.

“Ik ben heel positief na de race (in Austin, red.)”, vertelt Van der Garde enthousiast. “De opmars van Verstappen is natuurlijk al een paar races aan de gang. Ze hebben duidelijk iets gevonden in de auto. Met die nieuwe vloerupdate, de nieuwe voorvleugel en - ik denk - ook aanpassingen in de ophanging en demping, klopt het geheel weer beter.”

'Dan kan hij ineens weer races winnen'

“Het lijkt alsof er één klik is geweest met die auto, waardoor Max hem precies heeft waar hij hem wil hebben”, gaat voormalig coureur Van der Garde verder. “En dan kan hij ineens weer races winnen en misschien zelfs met een schuin oog naar het kampioenschap kijken.”

Hoewel Verstappen en de RB21 in uitstekende vorm lijken te verkeren, blijft de kans op een wereldtitel klein volgens de cijfers. Een snelle rekensom laat zien dat zelfs als Oscar Piastri de rest van het seizoen telkens tweede wordt en Verstappen alle races wint, de Australiër alsnog kampioen zou worden, met drie punten voorsprong. Hij heeft het dus (nog) niet in eigen hand.

Jagen

Toch is Van der Garde ervan overtuigd dat Verstappen zeer zeker kans maakt op de titel. “Ik heb een paar weken geleden al gezegd dat hij wereldkampioen gaat worden en ik zie dat nu nóg positiever in dan toen”, zegt hij resoluut. Volgens de voormalig Formule 1-coureur speelt Verstappens ervaring een doorslaggevende rol.

“Max weet hoe het is om een titel binnen te halen”, vervolgt Van der Garde. “Die andere twee jongens (Piastri en Lando Norris, red.) hebben dat nog nooit meegemaakt. Dan ga je toch foutjes maken of iets meer op safe rijden, terwijl Max juist aan het jagen is. Helemaal na afgelopen weekend. Ik denk dat de kans alleen maar groter aan het worden is.”

'Geweldig mooi einde'

Volgens de ex-coureur als je kijkt naar de vorm waarin Verstappen én het team zitten. "Alles klopt, alles lukt, alles gaat goed. Yuki (Tsunoda, Verstappens teamgenoot, red.) gaat de goede kant op, dus ik denk dat het een geweldig mooi einde gaat worden. Het is leuk dat het steeds dichter bij elkaar komt en uiteindelijk gaat de beste, sterkste en koelste persoon winnen. Dan gaat mijn gedachte nog steeds uit naar Max Verstappen.”