Max Verstappen kan dit weekend tijdens de GP in Brazilië verder in de buurt komen van de McLarens aan top van het WK-klassement. Daarvoor moet hij zelf op zijn best rijden, maar ook zijn andere collega's kunnen de Nederlander helpen.

Verstappen liet al weten dat hij 'wat geluk nodig heeft' om dit jaar zijn titel te verdedigen in de Formule 1. Daarbij gaf hij ook aan dat zijn collega's hem kunnen helpen. Na een vraag of George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) en Lewis Hamilton (Ferrari) ook niet wat punten af konden snoepen van de twee McLarens reageerde Verstappen bevestigend. "Dat zou wel heel erg fijn zijn ja" grapte de Nederlander.

Voor Verstappen is het inmiddels ook meer dan duidelijk dat hij een grote prestatie neer moet zetten om nog wereldkampioen te kunnen worden. "Ik moet elk weekend veel meer punten scoren en dat is niet zo eenvoudig. Dit seizoen is het toch een beetje anders, dus het komt erop neer dat we als team alle vier de grands prix die nog komen alles moeten optimaliseren en eigenlijk moeten winnen", zo vertelde de Nederlander tegenover Autosport.com.

Situatie bij McLaren

Verstappen zou kunnen profiteren van de situatie bij McLaren, waar twee coureurs met elkaar concurreren aan de top van het klassement. Norris is op dit moment de koploper na een aantal mindere weken van zijn teamgenoot Piastri. Mede daarom kwam Jos Verstappen met een aantal uitspraken. Hij denkt dat er intern de voorkeur wordt gegeven aan Norris als kampioen en hij vindt dat Piastri met zijn vuist op tafel moet slaan om daar iets aan te doen. De Australiër ervaart zelf echter niets van deze situatie bij zijn ploeg.

"We kunnen het tegen elkaar zeggen als we iets niet eerlijk vinden of wanneer er geen juiste beslissingen zijn genomen. Vanuit dat oogpunt kunnen we dus wel degelijk voor elkaar opkomen", zo vertelde Piastri tegenover de aanwezige pers in Brazilië over de huidige interne situatie bij McLaren. De achterstand van de Australische coureur op zijn teamgenoot Norris is slechts één punt en dus kan hij in Brazilië de leiding alweer overnemen.