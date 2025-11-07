Oscar Piastri vindt dat hij genoeg voor zichzelf opkomt bij Team McLaren. De Australiër slaat hiermee terug na de uitspraken van Jos Verstappen, die vond dat hij 'met zijn vuist op de tafel moest slaan'.

De laatste weken gaat het met Piastri niet heel goed in de Formule 1. De Australiër, die tot voor kort bovenaan het WK-klassement stond, levert al meerdere GP's mindere prestaties af. Daardoor heeft hij de leiding in het klassement over moeten geven aan zijn ploeggenoot Lando Norris en ook Max Verstappen komt steeds dichterbij. Piastri steekt zelf ook niet onder stoelen of banken dat hij in een mindere fase van het seizoen zit.

Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, is van mening dat Piastri iets moest ondernemen. De oud-F1-coureur heeft het gevoel dat McLaren meer achter de kampioensaspiraties van Norris staat en de Nederlander zei dat de Australiër 'met zijn vuist op tafel moest slaan'. Verstappen vond dat Piastri meer voor zichzelf moest opkomen, maar de McLaren-coureur heeft daarop gereageerd met een duidelijke boodschap.

'Het is allemaal te verklaren'

Piastri liet op de persdag voor de GP in Sao Paulo weten dat hij genoeg voor zichzelf opkomt en dat er geen sprake is van het voortrekken van Norris binnen McLaren. "Dat is niet het geval. De laatste weken zijn wat minder voor mij verlopen, maar ik denk allemaal dat dit te verklaren is." Sterker nog, Piastri weet weer wat hij moet doen voor een resultaat in Brazilië. De Australiër is beter voorbereid, weet beter hoe hij zich moet aanpassen en bijvoorbeeld welke banden hij wanneer het best kan gebruiken.

Voor Piastri is McLaren een team waarin men altijd open en eerlijk naar elkaar is. Daarmee pareert hij ook de kritiek van Verstappen. "We kunnen het tegen elkaar zeggen als we iets niet eerlijk vinden of wanneer er geen juiste beslissingen zijn genomen. Vanuit dat oogpunt kunnen we dus wel degelijk voor elkaar opkomen." Piastri staat op dit moment tweede in het WK-klassement met één punt achterstand op Norris en 35 voorsprong op Verstappen.