De GP van België dit weekend wordt waarschijnlijk zeer spectaculair. Voor Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, wordt het sowieso al spannend. Na het ontslag van teambaas Christian Horner is het de eerste race sinds zijn vertrek en dus de eerste voor zijn opvolger Laurent Mekies. Maar dat is niet de enige reden van de verwachte chaos.

Boven het circuit van Spa hangt vaker regen dan zon en dat wordt volgens Weeronline dit weekend niet anders. 'Vrijdag is de eerste en enige vrije training om 12:30 uur en vervolgens is om 16:30 uur de sprintkwalificatie. Aan het begin van de middag is al een bui mogelijk, maar in de tweede middaghelft neemt het aantal buien toe', voorspelt de weerdienst. Verstappen zal dus meteen scherp moeten zijn.

Regen op Silverstone

Tijdens de laatste race op Silverstone regende het ook al en waar Verstappen normaliter beter is dan veel andere coureurs, worstelde de Nederlander dit keer enorm met zijn Red Bull-auto. In België krijgt hij wel weer updates, maar zal hij dus weer op moeten passen in de regen. Maar door de wisselvalligheid wordt zo'n beetje elke sessie op Spa-Francorchamps in andere weersomstandigheden gereden.

Droge sprintrace, wel kans op verbranding

'Zaterdag is al vroeg op de middag, om 12:00 uur, de sprintrace en deze race wordt verreden onder droge en zonnige omstandigheden. Het is daarbij ongeveer 20 graden en er staat weinig wind. De vele bezoekers aan de race in Spa moeten wel rekening houden met een hoge zonkracht. Deze is 7 en dat betekent dat de onbeschermde huid met 10 tot 20 minuten kan verbranden.'

Natte race

De kwalificatie voor de hoofdrace op zondag verloopt volgens Weeronline ook weer zonnig en vrijwel droog. Wel is door de zon de asfalttemperatuur vrij hoog, wat weer voor hogere bandenslijtage kan zorgen. 'Het weerbeeld ziet er tijdens de race duidelijk anders uit. Er trekken buien over het circuit en de kans op een natte baan is dan ook groot. De temperatuur is met maximaal 20 graden ook lager dan zaterdag.'

GP van Hongarije

Volgend weekend gaat de Formule 1 verder met de Grand Prix van Hongarije. De eerste verwachting voor die race laten een droge kwalificatie zien, maar tijdens de race zouden er weer buien kunnen vallen. Met 32 graden is het dan wel een flink stuk warmer dan dit weekend in de Belgische Ardennen.