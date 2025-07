Formule 1-koploper Oscar Piastri ziet Max Verstappen niet meer als een serieuze titelkandidaat in 2025. Dat maakte de McLaren-coureur donderdag bekend bij de persdag voor de Grand Prix van Hongarije.

Na de eerste 13 races van het seizoen voert Piastri het klassement aan met 266 punten, 16 punten voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris, zijn grootste concurrent. Verstappen, de regerend wereldkampioen, staat derde, maar liefst 81 punten achter de leider met nog 11 races te gaan.

"Ik denk het wel," antwoordde Piastri op de vraag of de titelstrijd een duel tussen hem en Norris is geworden. "De laatste paar weekenden waren we alleen Lando en ik. Ik verwacht dat onze concurrenten sterk zullen zijn en tot het einde van het seizoen hard zullen vechten, tenminste op sommige circuits."

'Of het nu Max of iemand anders is'

Toch komen er nog wel kansen voor de andere teams, beseft Piastri. "Of het nu Max, Ferrari, Mercedes of iemand anders is, we weten het niet. Ik denk er niet te veel over na. Mijn doel is gewoon elke race te winnen en mijn voorsprong uit te breiden. Lando en ik hebben dezelfde auto, de beste auto, en dat maakt de strijd tussen ons natuurlijk heel spannend."

Dit weekend keert de Formule 1 terug naar Hongarije, waar Piastri vorig jaar zijn eerste Grand Prix-overwinning behaalde. Hij verwacht opnieuw een sterke prestatie van McLaren op de Hungaroring, maar sluit niet uit dat de concurrentie dichterbij zal zijn dan verwacht. Piastri zou voor het eerst twee grands prix in één land op zijn naam kunnen schrijven.

'Je weet het nooit'

"Historisch gezien was Hongarije altijd een sterk circuit voor ons, zeker in de twee jaar dat ik bij het team ben. Ik verwacht dat we dit weekend weer sterk zullen zijn, maar dit jaar waren er al een paar races waarin we dachten dat we heel sterk zouden zijn, maar de concurrentie dichterbij was."

"Maar er waren ook races waarin we dachten dat de concurrentie dichtbij zou zijn, en het verschil groter was dan verwacht. Dus je weet het nooit, maar ik verwacht dat we vooraan zullen meedoen," aldus Piastri.