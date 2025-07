Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Hongarije. Het wordt een bijzonder weekend voor de Nederlander, want hij maakt zich op voor zijn 200e race bij Red Bull. Daarmee schaart de viervoudig wereldkampioen zich in een illuster rijtje.

Verstappen is trots op de aanstaande mijlpaal. Op zijn eigen website zegt hij: "We gaan deze week naar Hongarije en het is mijn 200e race met het team, dus het is geweldig om even terug te kijken op alle successen die we als team hebben behaald en ook vooruit te kijken naar de toekomst. Dit zijn de laatste loodjes voor de zomervakantie, waarin het team kan bijkomen en weer op krachten kan komen voor de tweede helft van het seizoen."

Er is maar één andere coureur die zoveel races voor één team reed: Lewis Hamilton namens Mercedes. De Brit rijdt inmiddels voor Ferrari, maar kwam tussen 2013 en 2024 tot 246 races voor de Zilverpijlen. Om dat record te verbreken, moet Verstappen ná volgend seizoen nog een jaar voor Red Bull rijden.

'Teleurstellend voor ons'

Verstappen blikt nog even terug op de Grand Prix van België, waar hij zaterdag de sprintrace won en een dag later vierde werd bij de normale race. "Spa was uiteindelijk een beetje teleurstellend voor ons; we hadden ons voorbereid op een natte race en uiteindelijk hebben we amper op een natte baan gereden, maar we zullen lessen trekken uit de race en proberen ons te verbeteren en te blijven werken aan onze prestaties."

Altijd lastig in Hongarije

"De Hungaroring is niet altijd ons sterkste circuit geweest. Ik vind de technische tweede sector leuk, maar het is natuurlijk moeilijk om in te halen, dus we moeten ervoor zorgen dat we een goede kwalificatiesessie hebben en het is daar erg belangrijk om de juiste balans van de auto te vinden.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur. Er is tijdens de race weer kans op regen, zo meldde WeerOnline eerder deze week. Verstappen hoopt nog één keer te kunnen stunten, waarna hij zich mag opmaken voor bijna vier weken vakantie.