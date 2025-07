Max Verstappen heeft aan alle geruchten een einde gemaakt: hij rijdt in 2026 ook voor Red Bull Racing. Dat was al min of meer duidelijk na eerdere uitleg van adviseur Helmut Marko, maar nu kwamen de woorden uit zijn eigen mond.

Verstappen arriveerde donderdag in Hongarije, waar aankomend weekend de laatste grand prix voor de zomerstop plaatsvindt. In Boedapest verzekerde hij aan een clubje journalisten dat hij blijft, ondanks de geruchten over een overstap naar Mercedes. Volgens de Nederlander zelf was blijven zo klaar als een klontje.

Verstappen hield zich gedeisd

Door de teleurstellende wagen die Red Bull dit jaar aan Verstappen levert, kwamen geluiden dat hij zijn opties zou verkennen. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn geweest, zegt hij. "Het was interessant om alles te volgen", sprak de Nederlander in Hongarije. "Ik heb er zelf eigenlijk nooit wat over gezegd, omdat ik er nooit iets aan toe te voegen had. Ik was gefocust op het team. Op hoe we de auto beter konden maken. Wat we volgend jaar gaan doen, qua ideeën."

Met de zomerstop in aankomst vond de viervoudig wereldkampioen het tijd om een eind te maken aan alle geruchten. "Want voor mij was het al het hele jaar wel duidelijk dat ik hier zou blijven", verzekerde hij. "En zo dacht iedereen er binnen het team ook over. Want als je niet meer geïnteresseerd bent in blijven, dan praat je ook niet mee meer over verbeteringen aan de auto en over de toekomst."

Mysterieuze clausule

Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, zei eerder deze week al dat een snel vertrek van Verstappen bij Red Bull geen optie meer was. De Limburger zou een clausule in zijn contract hebben staan dat als hij in het WK vierde of lager stond bij de zomerpauze, hij zou kunnen vertrekken. Verstappen staat in het huidige seizoen echter derde, maar wel op een straatlengte afstand van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Tweehonderdste race

Als alles naar wens verloopt rijdt Verstappen zondag zijn tweehonderdste race bij Red Bull. Alleen Lewis Hamilton reed ooit meer grands prix voor één renstal: 246 voor Mercedes.