Grote concurrent van Max Verstappen maakt opmerkelijke blunder in Spanje en lacht zichzelf uit

Lando Norris legde bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje op zaterdag beslag op P2. Hij en zijn McLaren-collega Oscar Piastri delen dit seizoen de lakens uit. Maar eenmaal uitgestapt uit zijn bolide, is de Brit schijnbaar iets minder scherp en attent dan op het asfalt.

Voordat de kwalificatie losbarstte, waarin regerend wereldkampioen Max Verstappen in zijn Red Bull de derde tijd reed, was er nog een derde en laatste vrije training. Vlak voor die vrije training maakte de 25-jarige Norris, winnaar van de vorige race (in Monaco), een opmerkelijke blunder.

HE WALKED INTO A WALL 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gk4phG3W93 — ray (@ln4norris) May 31, 2025

Hij begaf zich te voet naar het kantoortje van zijn team McLaren en wisselde wat vriendelijke woorden uit met een fan. De coureur was daardoor kennelijk even afgeleid, want toen hij de deur van het kantoor naderde, vergat hij die te openen. In plaats daarvan knalde Norris bizar genoeg tegen de muur op. Na zijn aanvankelijke verbazing besefte hij wat er was gebeurd en lachte hij zichzelf uit.

McLaren domineert

In het seizoen 2024 was Norris de grootste concurrent van Verstappen. Dit jaar mengt ook Oscar Piastri van McLaren zich in de strijd om de wereldttiel. Norris leidt momenteel in de WK-stand.

"Het is geweldig om meer punten te hebben dan de andere coureurs", zei Norris donderdag tegen de internationale pers. "Maar het is niet iets waar ik al te lang stil bij staan. Het heeft geen invloed op hoe hard ik werk en ook niet op welke doelen ik nog wil bereiken. Ik wil dit weekend gewoonweg winnen. En daara in Montreal is dat ook mijn doel. En daarna geldt dat ook in Oostenrijk."

Iedereen kampioen

Kortom, Norris zit niet te wachten op de druk die uitspraken over een eventuele titel met zich meebrengen. "Wiskundig gezien kan iedereen nog wereldkampioen worden. Er liggen voor iedereen kansen. Verstappen kan nog kampioen worden. Ik verwacht dat Ferrari in het seizoen zal groeien."

Eerder dit jaar besloot Norris om social media links te laten liggen. "Het is gewoon niet iets waar ik van geniet. Ik zie sociale media meer als tijdverspilling", zei hij in Imola. "Het hoeft ook niet en het is mijn leven. Ik kan doen wat ik wil."