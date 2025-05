Dit is de Vlaamse moeder van Lando Norris: Cisca Wauman verscheen samen met mogelijke nieuwe vlam van haar zoon in Monaco

Ze staat zelden in de schijnwerpers, maar wie goed oplet in de Formule 1-paddock weet: Cisca Wauman is altijd in de buurt als haar zoon Lando Norris racet. De Vlaamse moeder reist de wereld over om hem te steunen. Maar tijdens de GP van Monaco trok ze ineens extra aandacht, met de vermeende vriendin van Lando aan haar zijde. Dit is Wauman, de stille kracht achter de carrière van haar zoon.

Wauman komt oorspronkelijk uit Vlaanderen en groeide op in Sint-Niklaas. Daar leerde ze de jonge Britse amateurwielrenner Adam Norris kennen. Adam was naar België gekomen om er te koersen, zoals veel ambitieuze buitenlandse renners destijds deden. Hun paden kruisten elkaar in het Vlaamse wielermilieu en er ontstond een relatie. Niet lang daarna verhuisde het stel naar Bristol, Engeland, waar ze samen een gezin stichtten. In 1999 werd hun zoon Lando geboren.

Belgische roots en onvoorwaardelijke steun

Hoewel hij opgroeide in Engeland, bewaart Norris warme herinneringen aan zijn Belgische roots. "Ik bracht als kind veel tijd door bij familie in Vlaanderen. Francorchamps voelt voor mij als een tweede thuisrace", zei hij tijdens de GP op het circuit van Spa-Francorchamps. Norris spreekt zelfs een paar woordjes Nederlands, al is dat met een charmant Vlaams accent.

Cisca houdt zich doorgaans op de achtergrond, maar is een constante factor in het leven van haar zoon. Vanaf zijn eerste meters in de kartsport stond ze aan zijn zijde en sindsdien reist ze trouw de wereld rond om hem te steunen. Lando noemt haar, net als zijn vader Adam, als een van de mensen die hem het meest hebben gevormd. "Mijn ouders hebben me altijd geholpen met beide benen op de grond te blijven", vertelde hij eens. In een ander interview bedankte hij zijn moeder expliciet: "Ik ben wie ik ben dankzij jou."

Moeder Norris zij aan zij met vermeende vriendin van zoon

Tijdens het raceweekend in Monaco dit jaar stond Cisca ineens volop in de belangstelling. Niet alleen omdat haar zoon er vanaf poleposition naar de overwinning reed, maar ook vanwege haar gezelschap: ze werd meermaals gespot met Margarida Corceiro, de vermeende vriendin van Lando. De twee dames leken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden in de McLaren-paddock en beelden van hun ontspannen gesprekken deden al snel de ronde op sociale media.

De afgelopen jaren werd Corceiro al vaker gelinkt aan Norris, maar dat ze nu zó nadrukkelijk zij aan zij werd gezien met zijn moeder geeft het verhaal een nieuwe wending. Het suggereert dat de band tussen Corceiro en Norris niet alleen hersteld is, maar inmiddels ook stevig genoeg om familiekringen binnen te dringen.