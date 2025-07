Formule 1-coureur Max Verstappen start zaterdag vanaf P2 in de sprintrace op Spa-Francorchamps tijdens de Grand Prix van België. Zijn grote concurrent, McLaren-coureur Oscar Piastri, denkt dat de Nederlander door zijn startpositie een voordeel heeft.

Piastri domineerde de kwalificatie voor de sprintrace. Hij was bijna een halve seconde sneller dan de Red Bull-coureur, die als tweede zal starten. Na de kwalificatie gaf de Australiër echter aan dat het Belgische circuit misschien wel de minst gunstige plek op de Formule 1-kalender is om vanaf poleposition te starten.

De reden hiervoor is het lange rechte stuk van La Source naar Les Combes, waar de slipstream enorm veel effect heeft. Nog zorgwekkender voor Piastri is dat Verstappen een setup met minder luchtweerstand heeft, wat de wereldkampioen direct na de start een voordeel zou moeten geven.

“Het was een goede ronde. In SQ2 hadden we even een spannend momentje met een verwijderde rondetijd, maar de auto was de hele dag mega", zei de leider van WK-klassement na afloop. "Ik denk dat ik een paar behoorlijk goede rondes heb neergezet. Dank aan het team, de auto was fantastisch."

Vertrouwen

Het circuit in België is zijn favoriet op de F1-kalender. "Misschien gaf me dat net dat beetje extra. Als de auto zo goed rijdt als vandaag, is het een genot. Vanaf mijn eerste ronde vandaag voelde de auto goed, ik weet niet waarom. Ik had veel vertrouwen."

Dat kon hij ook wel gebruiken. "De laatste paar weekenden waren goed qua tempo, maar niet qua resultaat. Het is fijn dat ik vandaag een goed resultaat heb behaald."

Voordeel Verstappen

Toch vreest hij voor Verstappen tijdens de sprintrace. "Red Bull is snel op de rechte stukken. Dat maakt het lastig voor me, en Spa is misschien wel het slechtst denkbare circuit om op pole te staan. Ik denk dat de auto echt sterk is, ik voelde me vandaag goed, dus morgen kunnen we ook een goede dag hebben”, aldus Piastri.

Grand Prix van België

De eerste WK-punten worden dit weekend dus op zaterdag al uitgedeeld. Dan staat om 12.00 uur de sprintrace op het programma. Om 16.00 uur wordt vervolgens de kwalificatie van de hoofdrace gehouden, die zondag om 15.00 uur start. Verstappen won de GP van België in 2021, 2022 en 2023. Lewis Hamilton won vorig jaar.