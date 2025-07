Max Verstappen hoopt dit weekend te stunten op de oranje getinte Grand Prix van België. De regerend wereldkampioen strijdt dit weekend tweemaal voor een podiumplaats, eerst in de sprintrace. De Nederlandse coureur start zaterdag vanaf plek 2. Poleposition is voor de leider in het kampioenschap, Oscar Piastri.

De eerste kwalificatieronde van de sprintrace zorgde direct voor een bijzonder moment. Ferrari-coureur Hamilton had problemen om zijn auto onder controle te houden en vloog de bocht uit. De Brit kon daardoor zijn tijd niet verbeteren en viel direct uit. Maar dat was niet het enige opvallende moment.

Gele vlag, of toch niet?

Dankzij de gele vlag die gewapperd werd na de fout van Hamilton leek Oliver Bearman niet naar een tijd kunnen rijden. Toch liet het scherm nét voordat de Haas-coureur finishte, voor enkele seconden een 'groene vlag' zien, waardoor de Brit alsnog een tijd klokte en nipt de eerste kwalificatieronde overleefde. Extra zuur voor Alexander Albon, die door dit incident buiten de boot valt. Ook Mercedes-coureur Kimi Antonelli stelde teleur nadat hij in de grindbak belandde.

In de kwalificatieronde die volgde vielen opnieuw grote namen uit. George Russell kon het snelheidsgeweld niet aan en start zaterdag niet in de top tien. Opvallend genoeg kwalificeerden Piastri en Norris zich - mede door verrassend snelle tijden van 'middenmoters' Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar - met de hakken over de sloot. Maar goed ook. want Piastri reed vervolgens een record in de laatste kwalificatieronde. Verstappen volgde op bijna een halve seconde afstand.

Uitslag kwalificatie sprintrace

1. Oscar Piastri

2. Max Verstappen

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. Esteban Ocon

6. Carlos Sainz

7. Oliver Bearman

8. Pierre Gasly

9. Isack Hadjar

10. Gabriel Bortoleto

11. Liam Lawson

12. Yuki Tsunoda

13. George Russell

14. Fernando Alonso

15. Lance Stroll

16. Alexander Albon

17. Nico Hulkenberg

18. Lewis Hamilton

19. Franco Colapinto

20. Kimi Antonelli



*De uitslag kan door eventuele late straffen nog veranderen.

Grand Prix van België

De eerste WK-punten van dit weekend worden zaterdag al uitgedeeld. Dan staat om 12.00 uur de sprintrace op het programma. Om 16.00 uur wordt vervolgens de kwalificatie van de hoofdrace gehouden, die zondag om 15.00 uur start. Verstappen won de GP van België in 2021, 2022 en 2023. Lewis Hamilton won vorig jaar.