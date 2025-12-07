De grote ontknoping van het Formule 1-seizoen vindt op zondagmiddag plaats. Drie coureurs, waaronder Max Verstappen, strijden nog volop mee voor de wereldtitel in Abu Dhabi, en de nodige beroemdheden kijken aandachtig mee.

Niet alleen Formule 1-liefhebbers kijken met volle interesse naar de seizoensontknoping. Ook grote namen uit de voetbalwereld zijn van de partij. Zo is onder meer de legendarische voetballer Thierry Henry aanwezig in Abu Dhabi. De Fransman staat bekend als een van de beste spelers ooit uit de Premier League, en was onderdeel van het 'Invincibles-team' van Arsenal, dat in 2004 ongeslagen de competitie won.

Henry is vandaag de dag regelmatig te zien bij het BBC-programma Match of the Day, waarin allerlei zaken rondom het Engelse voetbal worden besproken. Ook twee andere bekende gezichten van de show zijn aanwezig bij de race. Zo is presentatrice Kate Scott (voorheen Abdo) van de partij. Ook Mica Richards, die bekend staat om zijn aanstekelijke lach, staat langs de baan.

Jannik Sinner

Niet alleen vanuit het voetbal, maar ook vanuit de tenniswereld is er belangstelling voor de F1, want niemand minder dan Jannik Sinner is aanwezig in de paddock. De Italiaan is de huidige nummer twee van de wereld en won eerder dit jaar Wimbledon. Voor het begin van de race maakte de toptennisser nog een praatje met Toto Wolff en George Russel.

Acteur en TikTok-ster

Er zijn niet alleen gasten vanuit de sportwereld aanwezig, maar ook vanuit de entertainmentindustrie. Zo is acteur Terry Crews ook in Abu Dhabi. De 57-jarige Amerikaan is bekend van titels als Brooklyn Nine-Nine, White Chicks en Everybody Hates Chris.

Voor de jongere kijker is er ook een ander bekend gezicht van de partij: Khaby Lame. Hij is een Senegalees-Italiaans tiktokker, die bekend staat om zijn video's waarin hij verschillende zaken op de hak neemt.