Max Verstappen heeft zich na een droomweekend in de Verenigde Staten definitief in de titelstrijd gemengd. De Nederlander hoopt McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris ondanks een nog altijd ruime achterstand af te gaan troeven. In Mexico wil hij komend weekend weer verder in gaan lopen, maar hij heeft net als Norris wel een groot nadeel ten opzichte van WK-leider Piastri.

Waar het eerder al duidelijk werd dat Verstappen komend weekend in Mexico niet in de Red Bull zal stappen tijdens de eerste vrije training maakte McLaren bekend dat ook Norris dan niet van de partij is. De Mexicaanse coureur Pato O'Ward vervangt de Brit bij de eerste sessie van het raceweekend in Mexico.

Het wordt al de vierde keer dat O'Ward aaan vrije training mee gaat doen in de Formule 1. Eerder reed hij in 2022 en 2023 in Abu Dhabi en vorig jaar mocht hij ook al voor eigen publiek in Mexico-Stad opdraven. O'Ward rijdt normaal gesproken in de IndyCar en eindigde in dat kampioenschap dit jaar zelfs als tweede, maar maakt nu dus weer een uitstapje naar de Formule 1.

Dat betekent dat Piastri de enige van de drie titelkandidaten zal zijn die in Mexico drie vrije trainingen krijgt om zijn auto af te stellen. Verstappen is in Mexico namelijk ook afwezig bij de eerste vrije training. Hij wordt vervangen door Arvid Lindblad.

Piastri komt nog aan de beurt

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om jaarlijks allebei hun coureurs tweemaal in een vrije training te vervangen met een rookie. Voor Norris en Verstappen is het tweede keer dat zij niet deel zullen nemen aan een sessie en dus zullen zij in het vervolg van het seizoen niets meer hoeven te missen. Dat geldt dus niet voor Piastri.

Door de verplichting zal de Australiër in één van de laatste vier raceweekenden nog een keer toe moeten kijken tijdens de eerste vrije training. Vermoedelijk zal dat gebeuren in Las Vegas. In Brazilië en Qatar wordt er tenslotte een sprintrace gereden waardoor er slechts één vrije training wordt verreden en het lijkt helemaal uitgesloten dat McLaren Piastri een nadeel gaat geven bij de laatste race in Abu Dhabi. Daar kan zomaar het kampioenschap beslist gaan worden.

Titelstrijd

Piastri gaat nog altijd aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar zijn voorsprong is flink geslonken de laatste weken. Teamgenoot Norris staat nog maar veertien punten achter en Verstappen volgt op veertig stuks. De Nederlandse Red Bull-coureur stond vier races geleden echter nog 104 punten achter en nadert dus rap.