Het aanstaande vertrek van Helmut Marko bij Red Bull Racing heeft gevolgen voor Max Verstappen. De ontdekker van de Nederlander zorgde voor onrust achter de schermen en is op weg naar de uitgang. Het zorgt voor een machtsverschuiving binnen de renstal, met een rol voor Verstappen.

Het Formule 1-seizoen is in kannen en kruiken. Verstappen kwam twee punten te kort om wereldkampioen te worden. Toch keek de coureur van Red Bull Racing tevreden terug op het jaar. "We hebben alles eraan gedaan om nog in die strijd te zitten en dat je dan uiteindelijk twee punten te kort komt is natuurlijk jammer. De eerste seizoenshelft was te veel op en neer en de tweede seizoenshelft hebben we het gewoon heel goed gedaan."

Helmut Marko op weg naar uitgang

Terwijl Verstappen zijn blik op 2026 heeft gericht, hij slaat de tests in Abu Dhabi deze week over, is er achter de schermen bij Red Bull nog van alles gaande. Het vertrek van Marko is aanstaande. De goede vriend van de familie Verstappen maakte zich onmogelijk door contracten uit te delen aan coureurs die in de ogen van Red Bull niet goed genoeg waren.

Ook beschuldigde hij Mercedes-coureur Kimi Antonelli bij de Grand Prix van Qatar. De Italiaan werd in de slotfase gepasseerd door de latere wereldkampioen Lando Norris, wat volgens de 82-jarige Marko opzettelijk gebeurde. Dat lijkt de druppel te zijn geweest voor Red Bull om het tot eind 2026 lopende contract te vernietigen.

Macht binnen Red Bull verschuift

Dus verliest het topteam voor de tweede keer in een half jaar tijd een belangrijke beleidsbepaler. Eerder in 2025 werd teambaas Christian Horner aan de kant geschoven. Het zorgt ervoor dat er een machtsverschuiving plaatsvindt. Volgens Bild is Oliver Mintzlaff daar de grootste winnaar van. Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van van Red Bull, heeft nog niet de status bereikt om het gat op te vullen.

Het Duitse medium noemt Mintzlaff 'niet de enige winnaar' in de nieuwe personeelspiramide. "Ook Verstappen heeft er meer macht bijgekregen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen al de meest invloedrijke coureur in de raceklasse was, zal het machtsvacuüm zijn woord in de toekomst waarschijnlijk nog meer gewicht geven. Veel monteurs en engineers kijken op naar de uitzonderlijke coureur. Hij is degene die veel van de medewerkers bij het team houdt, ondanks de recente onrust."