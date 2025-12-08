Red Bull-topadviseur Helmut Marko lijkt de F1-renstal te gaan verlaten. Het contract van de goede vriend van Jos en Max Verstappen loopt nog een jaar door, maar Britse media melden dat de Oostenrijker de laan wordt uitgestuurd.

Marko verlaat Red Bull Racing nog deze maand, meldt de Britse krant The Telegraph.

Marko had na de Grote Prijs van Abu Dhabi, die werd gewonnen door Max Verstappen, maar waar het team naast de wereldtitel greep, al toegegeven dat hij ging nadenken over zijn toekomst. "Ik zal erover in gesprek gaan en dan zie ik wat ik doe. Ik moet er een nacht over slapen en dan zien we wat we doen", zei hij. Volgens bronnen van The Telegraph is de beslissing al genomen en vertrekt hij.

Max Verstappen en Helmut Marko

Marko is een vertrouweling van Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. Verstappen heeft al gezegd dat hij in 2026 bij de Formule 1-renstal blijft.

De Limburger reconstrueert hoe Red Bull tot dit besluit is gekomen. In de basis is het een gevolg van het conflict dat Marko had met Christian Horner, de voormalige Red Bull-teambaas die tijdens het net afgeronde seizoen op straat werd gezet. Nadat de grote man achter het energiedrankje Red Bull overleed (Dietrich Mateschitz, in 2022) brak er een machtsstrijd uit. Horner en Marko werkten elkaar tegen, aldus de krant, en laatstgenoemde lekte regelmatig informatie richting bevriende journalisten.

Gedoe met contracten

Na de exit van Horner dacht Marko te kunnen doen en laten wat hij maar wilde. Zo legde hij een contract voor aan de coureur Arvid Lindblad en Alex Dunne, terwijl er bij Red Bull geen algemene overtuiging bestond dat zij van het juiste kaliber zijn voor het team.

Dunne kwam over van het McLaren Driver Programme, ondanks dat de huidige teambaas Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff (managing director van Red Bull) tegen de komst van Dunne waren. Daarop tekende Marko in het geniep toch het contract. "Zonder dat iemand het wist legde hij de Brit toch vast", schrijft De Limburger (alhoewel Dunne Iers is en dus geen Brit).

Alright, so apparently Marko signed Alex Dunne without Red Bull's approval, which led to a large sum being paid to him to end the contract...



Jesus..... 😳 pic.twitter.com/2f2DJft8v7 — RBJT Updates (@RBJTUpdates) December 8, 2025

De weerstand tegen die actie was heftig. Dunne was en is nooit officieel gepresenteerd als aanwinst van Red Bull. Volgens de krant heeft Red Bull aan de Ierse coureur 'tonnen' betaald om hem te compenseren voor het inleveren van zijn contract bij McLaren.

Kimi Antonelli

En de beslissende druppel was voor Red Bull de houding van Marko bij de Grand Prix van Qatar. De adviseur meende dat Mercedes-coureur Kimi Antonelli zich 'zomaar' liet passeren door Lando Norris, terwijl zijn auto niet meer in orde was. Red Bull Racing heeft in een statement de uitspraken van Helmut Marko gerectificeerd. Die opsmerkingen van Marko zorgdene voor bedreigingen aan het adres van de Italiaan.